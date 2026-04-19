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शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत, घर से 100 मीटर दूर हुआ बड़ा हादसा, बाइक को वाहन ने मारी टक्कर

Alirajpur News: अलीराजपुर जिले के बोरी थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन नाबालिग युवकों की दुखद मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक से शादी समारोह में शामिल होने गए थे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:02 PM IST
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शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत, घर से 100 मीटर दूर हुआ बड़ा हादसा, बाइक को वाहन ने मारी टक्कर

Alirajpur News: मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के बोरी गांव में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें तीन नाबालिग युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा देर रात करीब 2:00 बजे हुआ, जब ये तीनों युवक एक शादी समारोह से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि घर से महज 100 मीटर पहले ही उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

तीन युवकों की मौत
रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा रात करीब 2:00 बजे हुआ. मृतकों की पहचान रोशन (17), अनिल (14) और सावन (15) के रूप में हुई है. शादी समारोह से घर लौटते समय ये तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. वे अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन किस्मत ने उनके घर से महज 100 मीटर पहले ही उन्हें काल का ग्रास बना लिया. एक तेज रफ्तार, अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि तीनों नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

SDOP जोबट रविंद्र राठी ने बताया कि मृतकों में से दो बोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि एक धार जिले के बाग थाना क्षेत्र का निवासी था. पुलिस उस अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

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यह भी पढ़ें: दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में

 

अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा
उधर, अनूपपुर जिले में एक दुखद हादसे में ट्रैक्टर पलटने से चार लोगों की जान चली गई. ट्रैक्टर डिंडोरी के करंजिया से पौनी क्रशर पर गिट्टी लेने जा रहा था, तभी अचानक वह बेकाबू होकर पलट गया. हादसे के समय ट्रैक्टर पर चार लोग सवार थे. वे इंजन के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही करनपथर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया. पलटे हुए ट्रैक्टर को हटाने के प्रयास फिलहाल जारी हैं, जबकि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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