रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अनोखा टोटका, आलीराजपुर में जिंदा इंसान की निकाली गई 'शव यात्रा'

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मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में बारिश न होने से परेशान ग्रामीणों ने भगवान इंद्र को खुश करने के लिए एक अनोखी पारंपरिक रस्म निभाई. इस रस्म के तहत एक ज़िंदा व्यक्ति को हाथगाड़ी पर शव की तरह लिटाया गया और एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई. शव यात्रा के आगे-आगे ढोल बजाए गए और लोग हाथ में जलते कंडे लेकर चलते रहे. ग्रामीणों का कहना है कि यह सदियों पुरानी लोक-मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से वर्षा के देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ग्रामीण इसे अपनी परंपरा और बारिश की उम्मीद के नजरिए से देखते हैं.
बारिश के लिए जिंदा इंसान की निकाली गई 'शव यात्रा'
दरअसल, इस बार मानसून के बुरी तरह नाकाम रहने के कारण इलाके में सूखे जैसे हालात बन गए हैं. आसमान में बिना बारिश वाले बादल लगातार छाए हुए हैं, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी हैं और आम लोगों से लेकर किसानों तक, हर कोई पानी की एक-एक बूंद के लिए बेताब है. जब आधुनिक उपाय और पारंपरिक प्रार्थनाएं बेअसर साबित हुईं, तो ग्रामीणों ने भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक प्राचीन और अनोखे अनुष्ठान का सहारा लिया.
सदियों पुरानी परंपरा
इस टोटके के तहत गांव के लोगों ने एक जिंदा इंसान को अर्थी की तरह ठेला गाड़ी पर लेटा दिया और उसकी बाकायदा 'शव यात्रा' निकाली. इस यात्रा में सबसे आगे चल रहे लोग पारंपरिक ढोल बजा रहे थे और उनके हाथों में जलते हुए गोबर के उपले थे. स्थानीय लोक-कथाओं और गांव वालों के दावों के अनुसार यह सदियों पुरानी रस्म है, जब भी इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ता है, तो इस रस्म को निभाने से बारिश के देवता प्रसन्न होते हैं और जोरदार बारिश होती है.
बारिश की उम्मीद में ग्रामीणों का अनूठा टोटका
आज के वैज्ञानिक दौर में इसे शायद अंधविश्वास या कोई टोटका मानकर खारिज कर दिया जाए, लेकिन आलीराजपुर के इन किसानों के लिए यह एक आखिरी कोशिश और उम्मीद की एक किरण है. अब यह देखना बाकी है कि इस अनोखी रस्म के बाद बारिश के देवता कब आलीराजपुर की सूखी जमीन की प्यास बुझाएंगे.
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