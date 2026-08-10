24 साल की उम्र में अंग्रेजों के लिए चुनौती बने थे 'आजाद', जानिए सजा से क्रांतिकारी बनने तक के अनकहे किस्से

क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एमपी के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था. इस गांव को आज चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है. आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं, उन्होंने इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा था. इतिहासकार बताते हैं, कि चंद्रशेखर आजाद की परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन आजाद के अंदर बचपन से ही कुछ अलग करने का जज्बा था. आजाद जब पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचे, जहां पर उन्होंने महज 14-15 साल की उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे. इसके बाद आजाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी, उसके बाद से उनके जीवन में काफी बदलाव हुआ. इसके बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा.



कैसे नाम पड़ा चंद्रशेखर आजाद ?

चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी की सबसे पहली कहानी उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी है. जब बनारस में आंदोलन के दौरान अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. तब कम होने के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी. मजिस्ट्रेट ने जब आजाद से पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया. यह जवाब सुनते ही अंग्रेज अधिकारी भड़क गया. उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को कोड़ों की सजा सुनाई थी. जब अंग्रेज आजाद को कोड़ा मार रहे थे, तब हर कोड़े के साथ उनके मुंह से 'भारत माता की जय' का ही नारा निकलता रहा. इसके बाद से चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया.