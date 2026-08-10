24 साल की उम्र में अंग्रेजों के लिए चुनौती बने थे 'आजाद', जानिए सजा से क्रांतिकारी बनने तक के अनकहे किस्से

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Chandrashekhar Azad Untold Story: देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की धरती ने देश को कई क्रांतिकारी दिए हैं. इनमें एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे. चंद्रशेखर आजाद की कहानी अपने आप में काफी अलग मानी जाती है. अलीराजपुर के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी. इनका सफर हमेशा से ही साहस, त्याग और देशभक्ति से भरा रहा है. चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सामने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं और आखिरी सांस तक अपनी आजादी की शर्त निभाई. एमपी के भावरा गांव की गलियों से निकले आजाद की जिंदगी के कई ऐसे अनकहे किस्से हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. आइए आज हम आपको आजाद को सजा मिलने से लेकर क्रांतिकारी बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं.
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एमपी के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था. इस गांव को आज चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है. आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं, उन्होंने इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा था. इतिहासकार बताते हैं, कि चंद्रशेखर आजाद की परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन आजाद के अंदर बचपन से ही कुछ अलग करने का जज्बा था. आजाद जब पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचे, जहां पर उन्होंने महज 14-15 साल की उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे. इसके बाद आजाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी, उसके बाद से उनके जीवन में काफी बदलाव हुआ. इसके बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा.
कैसे नाम पड़ा चंद्रशेखर आजाद ?
चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी की सबसे पहली कहानी उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी है. जब बनारस में आंदोलन के दौरान अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. तब कम होने के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी. मजिस्ट्रेट ने जब आजाद से पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया. यह जवाब सुनते ही अंग्रेज अधिकारी भड़क गया. उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को कोड़ों की सजा सुनाई थी. जब अंग्रेज आजाद को कोड़ा मार रहे थे, तब हर कोड़े के साथ उनके मुंह से 'भारत माता की जय' का ही नारा निकलता रहा. इसके बाद से चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया.
साथियों की हमेशा करते रहे मदद
बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही गया. उन्हें लगने लगा था कि केवल अहिंसा के रास्ते से आजादी हासिल करना आसान नहीं होगा. इसके बाद उनका संपर्क राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य क्रांतकारियों से हुआ. चंद्रशेखर आजाद धीरे-धीरे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए. इसके बाद से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का अहम हिस्सा बन गए. जब काकोरी कांड के बाद कई साथी अंग्रेजों की गिरफ्त में आए, तब भी आजाद पुलिस की पकड़ से दूर रहे. वे लगातार अपना ठिकाना बदलते और साथियों की मदद करते रहे.
हथियार चलाने में काफी माहिर थे
चंद्रशेखर आजाद के जीवन का एक और कहानी झांसी से जुड़ी है. उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए कुछ समय बुंदेलखंड के इलाके में बिताया. यहां वे कभी साधु के भेष में तो कभी आम आदमी बनकर रहे, ताकि किसी को उनकी असली पहचान का पता न चले. इसी दौरान उन्होंने निशानेबाजी और मोटर चलाने की बेहतर ट्रेनिंग ली. साथियों के बीच उनकी पहचान ऐसे क्रांतिकारी की बन चुकी थी, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं था. कहा जाता है कि हथियार चलाने में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे बेहद कम समय में सटीक निशाना साध लेते थे.
आजाद का एक ही संकल्प था
इनका जीवन सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने साथियों को बचाने की हरदम कोशिश करते रहे. भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी से बचाने के लिए भी उन्होंने कई तरह के कदम उठाए. गांधी-इरविन समझौते के दौर में उन्होंने महात्मा गांधी से क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए प्रभाव डालने की अपील भी की थी. हालांकि, यह प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया. चंद्रशेखर आजाद को पता कि अंग्रेजों की नजर उन पर लगातार बनी हुई है. उसके बावजूद भी उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा. उनका एक ही संकल्प था कि वे अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे.
आखिरी गोली खुद को मारी थी
तारीख 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में एक साथी के साथ बैठे थे. इसी दौरान अंग्रेज पुलिस को उनके वहां होने की खबर मिल गई. इसके बाद पूरे पार्क को घेर लिया गया. अचानक इस घेराबंदी के बावजूद आजाद ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने पेड़ की आड़ को लेकर काफी देर तक अंग्रेज पुलिस का सामना करते रहे. उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को वहां से निकलने का मौका दिया. इस दौरान मुठभेड़ भी काफी देर तक चलती रही. आखिरी में चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी. आजाद ने अपना संकल्प याद रखते हुए, आखिरी गोली खुद को मार ली. उसके बाद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए. उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ में जिंदा नहीं आएंगे.
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