आलीराजपुर में हैवानियत, 8-10 बदमाशों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, गंभीर हालत में भर्ती

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मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले से एक बेहद बेरहम और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. बदमाशों ने बीती रात बोरी पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले एक ग्रामीण क्षेत्र में इस भयानक अपराध को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि 8 से 10 हथियारबंद बदमाश चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसे. उस समय घर में एक विधवा महिला अपनी युवा बेटी के साथ अकेली थी. आरोप है कि बदमाशों ने महिला के साथ गैंग-रेप किया और उसके साथ गंभीर शारीरिक हिंसा भी की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
महिला के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली
यह पूरी घटना बोरी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके की है. जानकारी के मुताबिक 8 से 10 हथियारबंद बदमाश चोरी के इरादे से बीती रात एक घर में घुसे और एक विधवा महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया. घटना के समय महिला घर पर अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली थी, जबकि परिवार के बाकी सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ महिला के साथ गैंग-रेप किया, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ बेहद बर्बर और वहशियाना हरकतें भी कीं. उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी का टुकड़ा डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया
इस घटना के बाद महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं.
छतरपुर में युवक की हत्या
इस बीच, छतरपुर के सटई थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां सिगरामपुरा गांव के 22 वर्षीय युवक प्रेम लाल रैकवार की हत्या कर दी गई. प्रेम लाल शुक्रवार को आटा पिसाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा. जब परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया, तो उन्हें सबसे पहले उसकी लावारिस मोटरसाइकिल मिली. कल शाम पुलिस और ग्रामीणों ने उसका शव बरामद किया, जिसे अमरोनिया गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक नाले के भीतर जमीन में दबा दिया गया था. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर सबूत इकट्ठा किए. शव को सताई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मुर्दाघर में रखा गया है.
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