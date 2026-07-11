आलीराजपुर में हैवानियत, 8-10 बदमाशों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, गंभीर हालत में भर्ती

छतरपुर में युवक की हत्या

इस बीच, छतरपुर के सटई थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां सिगरामपुरा गांव के 22 वर्षीय युवक प्रेम लाल रैकवार की हत्या कर दी गई. प्रेम लाल शुक्रवार को आटा पिसाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा. जब परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया, तो उन्हें सबसे पहले उसकी लावारिस मोटरसाइकिल मिली. कल शाम पुलिस और ग्रामीणों ने उसका शव बरामद किया, जिसे अमरोनिया गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक नाले के भीतर जमीन में दबा दिया गया था. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर सबूत इकट्ठा किए. शव को सताई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मुर्दाघर में रखा गया है.