Add Zee Business As A Preferred Source
App

आलीराजपुर में हैवानियत, 8-10 बदमाशों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, गंभीर हालत में भर्ती

आलीराजपुर जिले के बोरी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां बीती रात 8 से 10 हथियारबंद बदमाश चोरी के इरादे से एक ग्रामीण के घर में घुस गए और एक महिला के साथ गैंगरेप किया.

Written ByManish VaniEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:05 PM IST
आलीराजपुर में हैवानियत, 8-10 बदमाशों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, गंभीर हालत में भर्ती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manish Vani

Manish Vani

रिपोर्टर

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब बुलेट से निकले CM मोहन यादव, पैदल लिया कामों का जायजा; चौराहे पर खुद छानी जलेबी
Mohan Yadav48 min ago
2
mandla news1 hr ago
3
damoh news2 hrs ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
narottam mishra2 hrs ago