MP: जयपुर से भोपाल पहुंचे कांग्रेस के 82 विधायक, 16 मार्च को होना है फ्लोर टेस्ट

भोपाल: मध्य प्रदेश में 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट होना है. कांग्रेस ने जयपुर में ठहरे अपने 82 विधायकों को वापस भोपाल बुला लिया है. ये सभी 82 विधायक रविवार सुबह 11 बजे के करीब भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे. एयपोर्ट से निकलने के दौरान सभी विधायकों ने विक्ट्री का सिंबल बनाया. हालांकि ये विधायक अपने घर नहीं जा सकेंगे और फ्लोर टेस्ट होने तक होटल में ही रहेंगे.

Madhya Pradesh Congress MLAs who were lodged in a resort in Jaipur, arrive in Bhopal. Governor Lalji Tandon has directed that a floor test be held in the assembly tomorrow pic.twitter.com/OKfUkuOb7t

इससे पहले जयपुर में ठहरे कांग्रेस विधायकों में से कुछ ने मेंहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और कमलनाथ सरकार बचाने की मन्नत मांगी. आपको बता दें कि इन विधायकों को जयपुर के दाे अलग-अलग रिजॉर्ट में ठहराया गया था. शनिवार दोपहर कांग्रेस नेता महेश जाेशी और महेंद्र चाैधरी इन विधायकों से मिलने पहुंचे थे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जयपुर से कांग्रेसी विधायकों को लेकर भोपाल पहुंचे. उन्होंने जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस फ्लोट टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस फ्लोर टेस्ट में जीतेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे. हरीश रावत ने कहा, 'हम आत्मविश्वास से भरे हैं, भाजपा नर्वस है. बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं.'

क्या 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ बचा पाएंगे अपनी सरकार? जानिए सीटों का पूरा गणित

इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शोभा ओझा ने जयपुर से लौटे कांग्रेसी विधायकों के साथ भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में चर्चा की. इन दोनों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर भी बैठक की और फ्लोर टेस्ट के लिए रणनीति पर चर्चा की. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को हरियाणा के मानेसर और गुरुग्राम में ठहराया हुआ है. इनके भी आज शाम तक भोपाल पहुंचने की उम्मीद है.

Harish Rawat, Senior Congress leader accompanying Madhya Pradesh Cong MLAs to Bhopal from Jaipur: We are ready for floor test tomorrow and we are confident of winning it. We are not nervous,BJP is. Those(rebel) MLAs are in touch with us. pic.twitter.com/ZGnvPd2PKT

— ANI (@ANI) March 15, 2020