'द लास्ट शो' की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे अनुपम खेर, सीएम हाउस में शिवराज सिंह से की मुलाकात

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने निवास पर अभिनेता अनुपम खेर ने सौजन्य भेंट की. वह फिल्मांकन के कार्य से मध्य प्रदेश प्रवास पर है. खेर अपनी फिल्म 'द लास्ट शो' की शूटिंग भोपाल में कर रहे है. इस फिल्म में उनके साथ सतीश कौशिक भी होंगे. साथ ही वर्धन पुरी, पल्लवी जोशी, वृंदा खेर और गोदान कुमार जैसे सितारे इस फिल्म में नजर आएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा

फिल्मांकन के कार्य से मध्य प्रदेश पधारे अभिनेता अनुपम जी ने निवास पर भेंट की, उनमें जिंदादिली और हास्यबोध का गुण कमाल का है, विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई. मैं प्रदेश में उनका हृदय से स्वागत करता हूं और उनका कार्य सुगमता से पूर्ण होने की शुभकामनाएं देता हूं.

अनिल कपूर से लिया आशीर्वाद

अनुपम खेर ने शूटिंग शुरू होने से पहले ट‌्विटर पर दो फोटो शेयर की थीं, जिसमें वह अनिल कपूर से शूटिंग में जाने से पहले आशीर्वाद ले रहे है. साथ ही ये लिखा कि मैं आपकी टिप्स को फॉलो करूंगा, लेकिन इसको और किसी से शेयर मत करिएगा. सतीश कौशिक का जिक्र करते हुए.

Thank you my friend @AnilKapoor for blessing me before I left for Bhopal for the shoot of #TheLastShow. Will follow your tips. Hope you don’t share same acting tips with our other friend @satishkaushik2 !! You need to be biased in this case. Please. You are the BESTEST!! pic.twitter.com/Z3PWq8QJuO

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 22, 2020