अनूपपुर बनेगा पावर हब, 4000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी, मिलेंगे रोजगार के अवसर

Anuppur Thermal Power Projects: मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देकर ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इन प्रोजेक्ट्स से राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी और भविष्य की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. इन प्रोजेक्ट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) पर जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में साइन किए जाएंगे.

मिलेंगे रोजगार के अवसर

इस परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश होने की संभावना है. यह बड़ा निवेश न सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेगा, बल्कि राज्य की GDP में भी काफ़ी योगदान देगा. रोज़गार के मोर्चे पर भी यह खबर अच्छी है. परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान लगभग 3000 लोगों को सीधे तौर पर और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा.

अनूपपुर जिले में लगेंगे थर्मल पावर प्लांट

ये सभी प्रोजेक्ट MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के ज़रिए अनूपपुर ज़िले में लगाए जाएंगे. सरकारी अनुमानों के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स से राज्य में लगभग ₹60,000 करोड़ का सीधा निवेश होगा, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 2030 तक बिजली की सप्लाई शुरू कर देंगे. मौजूदा बढ़ते औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल को देखते हुए यह अतिरिक्त 4000 MW क्षमता भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है. अनूपपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाके में इतने बड़े पैमाने पर निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी और इलाके का पूरा विकास सुनिश्चित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम मोहन यादव मौजूदगी में साइन होंगे MOU

इस परियोजना के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर एक MoU साइन किया जाएगा. नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए DBFOO (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट) आधार पर एक कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस किया गया था. इस प्रोसेस के ज़रिए कुल 3200 मेगावाट की क्षमता के लिए तीन सफल डेवलपर्स को चुना गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "अनूपपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!