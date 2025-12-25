ओडिशा से MP लाया जा रहा था 599 किलो गांजा, करोड़ों में कीमत, जानिए कैसे खुला राज

Anuppur Cannabis Seized: मध्य प्रदेश एसटीएफ ने अनूपपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ की जबलपुर टीम ने अनूपपुर जिले में 599 किलो गांजा पकड़ा है, जिसे स्मलिंग करके ओडिशा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था, इसकी की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है. एसटीएफ की टीम ने इसे ट्रक के साथ पकड़ा है, यहां गांजा ट्रक में भरा हुआ था, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है. गांजा तस्करी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, ऐसे में पुलिस ने का यह एक्शन माना जा रहा है.

गुप्त कंपार्टमेंट बनाया था

पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी के लिए तस्करों ने बड़ा तरीका अपनाया था. ट्रक में एक गुप्त कंपार्टमेंट बना रखा था, जिसमें गांचे के पैकेट छिपाकर रखे हुए थे. ऊपर से ट्रक में दूसरा सामान भरकर रखा था, ताकि किसी को इस बात का शक न हो कि गांजा छिपाकर लाया जा रहा है. लेकिन एसटीएफ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करती हुई ट्रक की पूरी तरह से जांच की थी, जिसमें गांजा रखा हुआ मिला और तुरंत ही उस पर एक्शन किया गया.

एमपी-सीजी बॉर्डर पर कार्रवाई

यह कार्रवाई अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुई है. जहां अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र में घने जंगल के पास ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो उसमें गांजा मिला है. एसटीएफ जबलपुर की यह कार्रवाई बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि यह गांजा एमपी में सप्लाई होता. मुखबिर को पुलिस से यह पूरी जानकारी मिली थी जिसके बाद पूरा जाल बिछाया गया था. एसटीएफ की टीम उड़ीसा के संबंल से इनका पीछा करते हुए आ रही थी. जैतहरी के पास ऑक्सीजन प्लांट के नजदीक जैसे ही ट्रक पहुंचा तो तुरंत ही कार्रवाई की गई.

पुलिस ने दो आरोपी धनंजय सिंह जो मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला था. वहीं दूसरी आरोपी अंकित विश्वकर्मा सीधी जिले का रहने वाला था. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है.

