Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3053114
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ओडिशा से MP लाया जा रहा था 599 किलो गांजा, करोड़ों में कीमत, जानिए कैसे खुला राज

Cannabis Smuggling Odisha to MP: गांजा तस्करी को लेकर एमपी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. ओडिशा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा 599 किलो गांजा एसटीएफ ने पकड़ा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनूपपुर जिले में पकड़ा गया गांजा
अनूपपुर जिले में पकड़ा गया गांजा

Anuppur Cannabis Seized: मध्य प्रदेश एसटीएफ ने अनूपपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ की जबलपुर टीम ने अनूपपुर जिले में 599 किलो गांजा पकड़ा है, जिसे स्मलिंग करके ओडिशा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था, इसकी की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है. एसटीएफ की टीम ने इसे ट्रक के साथ पकड़ा है, यहां गांजा ट्रक में भरा हुआ था, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है. गांजा तस्करी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, ऐसे में पुलिस ने का यह एक्शन माना जा रहा है. 

गुप्त कंपार्टमेंट बनाया था 

पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी के लिए तस्करों ने बड़ा तरीका अपनाया था. ट्रक में एक गुप्त कंपार्टमेंट बना रखा था, जिसमें गांचे के पैकेट छिपाकर रखे हुए थे. ऊपर से ट्रक  में दूसरा सामान भरकर रखा था, ताकि किसी को इस बात का शक न हो कि गांजा छिपाकर लाया जा रहा है. लेकिन एसटीएफ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करती हुई ट्रक की पूरी तरह से जांच की थी, जिसमें गांजा रखा हुआ मिला और तुरंत ही उस पर एक्शन किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में पकड़ा गया 25 टन सुपारी से भरा ट्रक, कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था, 70 लाख कीमत

एमपी-सीजी बॉर्डर पर कार्रवाई 

यह कार्रवाई अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुई है. जहां अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र में घने जंगल के पास ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो उसमें गांजा मिला है. एसटीएफ जबलपुर की यह कार्रवाई बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि यह गांजा एमपी में सप्लाई होता. मुखबिर को पुलिस से यह पूरी जानकारी मिली थी जिसके बाद पूरा जाल बिछाया गया था. एसटीएफ की टीम उड़ीसा के संबंल से इनका पीछा करते हुए आ रही थी. जैतहरी के पास ऑक्सीजन प्लांट के नजदीक जैसे ही ट्रक पहुंचा तो तुरंत ही कार्रवाई की गई. 

पुलिस ने दो आरोपी धनंजय सिंह जो मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला था. वहीं दूसरी आरोपी अंकित विश्वकर्मा सीधी जिले का रहने वाला था. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है. 

ये भी पढ़ेंः सतना व्यापार मेले में शर्मनाक हरकत, वॉशरूम में युवती का बनाया वीडियो, फिर किया वायरल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

anuppur newsmp newsanuppur cannabis seized

Trending news

mp news
रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला पैर, जवानों ने बचाया
shahdol news
फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा इतने साल की सजा
mp news
कोर्ट में चल रहा था भरण-पोषण का केस, बाहर पति ने दे दिया पत्नी को 'तीन तलाक'
satna news
सतना व्यापार मेले में शर्मनाक हरकत, वॉशरूम में युवती का बनाया वीडियो, फिर किया वायरल
mp news
प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल
raipur news
1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, नया टाइम टेबल जारी, देखें लिस्ट
mp news
MP में बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने 32 सरकारी वेबसाइट्स को बनाया निशाना
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा
mp news
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज, अमित शाह 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
sagar news
'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' छात्रा पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच