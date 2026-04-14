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अमरकंटक में आग का तांडव! जंगल से थाने तक मचाई तबाही, हजारों गाड़ियां चपेट में आई

Amarkantak Jungle News: अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 2 में जंगल में लगी भीषण आग ने बड़ा रूप ले लिया और फैलते हुए थाना परिसर तक पहुंच गई. आग की चपेट में न्यायालय के आदेश पर खड़े कई वाहन, ट्रक, बाइक और ऑटो आ गए.

Written By  Abhay K Pathak|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:50 PM IST
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Amarkantak Fire News
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Amarkantak Fire News: मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल अमरकंटक में जंगल में लगी आग ने बड़ा रूप ले लिया. नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 स्थित जंगल में दोपहर करीब 2 बजे लगी आग धीरे-धीरे फैलते हुए पुलिस थाना अमरकंटक परिसर तक पहुंच गई, जिससे न्यायालय के आदेश पर सुरक्षा हेतु खड़े कई वाहन आग की चपेट में आ गए.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के वितरण केंद्र के पीछे आग भड़कनी शुरू हुई थी. इसकी सूचना समय रहते वन विभाग को दी गई, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते थाना परिसर में खड़े 709 और 407 ट्रक, चौपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और ऑटो आग की चपेट में आ गए, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी.

हो सकता था बड़ा हादसा
नगर परिषद अमरकंटक की ओर से अग्निशमन यंत्र बुलाया गया, लेकिन वह भी आग पर काबू पाने में नाकाफी साबित हुआ. बता दें कि परिषद का एक अन्य अग्निशमन वाहन पहले से ही ग्राम दोनिया में लगी आग बुझाने गया था, जो तकनीकी खराबी के कारण वापस नहीं आ सका. स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी, क्योंकि घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप तथा समीप ही विद्युत ट्रांसफार्मर स्थित है. यदि आग वहां तक पहुंचती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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समय पर दी गई जानकारी
वहीं इसको लेकर सहायक उपनिरीक्षक पी.एस. बघेल ने बताया कि सूचना समय पर वन परिक्षेत्र कार्यालय को दे दी गई थी, लेकिन उचित समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण यह नुकसान हुआ. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये की क्षति हुई है. आग बुझाने में पुलिस स्टाफ और नगर परिषद के कर्मचारियों ने सराहनीय प्रयास किए. पुलिस टीम ने मेहनत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. घटना ने वन विभाग और अग्निशमन व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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