Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2963512
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान! अमरकंटक में तीन की हालत गंभीर,अस्पताल में भर्ती

Kodo Kutki Poisoning: अमरकंटक के खुरखुरी दादर गांव में कोदो-कुटकी का पेज खाने से दंपती और एक बालक बेहोश हो गए. परिजनों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के बाद तीनों की हालत अब खतरे से बाहर है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान!
कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान!

Amarkantak Food Poisoning: पवित्र नगरी अमरकंटक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम पंचायत कबीर मय खुरखुरी दादर निवासी एक दंपती और एक बालक को जहरीला कोदो-कुटकी का पेज खाने से बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया. परिजनों द्वारा समय पर अस्पताल लाए जाने से तीनों की जान बचाई जा सकी. फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, धमनी तेकाम (45 वर्ष), उनकी पत्नी चंद्रावती तेकाम (40 वर्ष) और पड़ोसी बालक आयुष (4 वर्ष) ने आज सुबह घर में तैयार कोदो-कुटकी का पेज खाया था. सेवन के लगभग एक घंटे बाद तीनों को उल्टियां, जी मिचलाना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. स्थिति गंभीर होती देख परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू किया.

आगे की जांच के लिए रेफर
वहीं डॉक्टरों ने बताया कि “तीनों ही मरीज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा गया है. आगे की जांच एवं उपचार के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर किया गया है.” वहीं, भर्ती मरीज धमनी तेकाम ने बताया कि उन्होंने सुबह स्वयं घर पर कोदो-कुटकी का पेज बनाया था और खाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने कहा, “हमें यह नहीं पता था कि कोदो-कुटकी जहरीला हो गया है.”

Add Zee News as a Preferred Source

जागरूकता बढ़ाना आवश्यक
ग्रामीण अंचलों में कोदो-कुटकी को किसानों और मजदूर वर्ग का प्रमुख आहार माना जाता है. यह पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक अनाज सामान्यतः सुरक्षित होता है, लेकिन अनुचित भंडारण या फफूंदजनित संक्रमण के कारण इसके जहरीले होने की संभावना बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है. 

(रिपोर्टः अभय पाठक, अनूपपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले अनूपपुर की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amarkantak news

Trending news

amarkantak news
कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान! अमरकंटक में 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती
chhattisgarh news
खाना बनाने को लेकर विवाद, छोटे भाई ने गुस्से में छोटी सी चीज से कर दी हत्या
mp news
इंदौर में 24 किन्नरों ने पिया जहर, कई की हालत गंभीर, आपसी विवाद बताई जा रही वजह
bastar news hindi
500 क्विंटल फफूंद लगे चावल गरीबों में बांटने की थी तैयारी, दुकानदार की पड़ी नजर फिर
chhattisgarh news
मौत बनकर घर आया दामाद! ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, धमाके में घर हुआ तहस-नहस
mp news
भोपाल गैस त्रासदी की नई राख पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के कदमों को बताया अपर्याप्त
MP Crime News
पहले देसी कट्टे से वार, फिर धारदार हथियार से काटी गर्दन...अवैध संबंध के शक में हत्या
ujjain news
उज्जैन में इन चीजों पर अगले 2 महीने तक बैन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश; देखें लिस्ट
mp news
'संस्कार के ठेकेदार' निकले निजता के चोर, कपड़े बदलते समय छात्राओं के बनाए वीडियो
chhattisgarh news
CG-PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराजगी