कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान! अमरकंटक में तीन की हालत गंभीर,अस्पताल में भर्ती

Amarkantak Food Poisoning: पवित्र नगरी अमरकंटक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम पंचायत कबीर मय खुरखुरी दादर निवासी एक दंपती और एक बालक को जहरीला कोदो-कुटकी का पेज खाने से बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया. परिजनों द्वारा समय पर अस्पताल लाए जाने से तीनों की जान बचाई जा सकी. फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, धमनी तेकाम (45 वर्ष), उनकी पत्नी चंद्रावती तेकाम (40 वर्ष) और पड़ोसी बालक आयुष (4 वर्ष) ने आज सुबह घर में तैयार कोदो-कुटकी का पेज खाया था. सेवन के लगभग एक घंटे बाद तीनों को उल्टियां, जी मिचलाना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. स्थिति गंभीर होती देख परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू किया.

आगे की जांच के लिए रेफर

वहीं डॉक्टरों ने बताया कि “तीनों ही मरीज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा गया है. आगे की जांच एवं उपचार के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर किया गया है.” वहीं, भर्ती मरीज धमनी तेकाम ने बताया कि उन्होंने सुबह स्वयं घर पर कोदो-कुटकी का पेज बनाया था और खाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने कहा, “हमें यह नहीं पता था कि कोदो-कुटकी जहरीला हो गया है.”

जागरूकता बढ़ाना आवश्यक

ग्रामीण अंचलों में कोदो-कुटकी को किसानों और मजदूर वर्ग का प्रमुख आहार माना जाता है. यह पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक अनाज सामान्यतः सुरक्षित होता है, लेकिन अनुचित भंडारण या फफूंदजनित संक्रमण के कारण इसके जहरीले होने की संभावना बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है.

(रिपोर्टः अभय पाठक, अनूपपुर)

