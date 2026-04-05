अनूपपुर हादसा: CM मोहन यादव ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान, होटल ढहने से हुई 3 की मौत

CM Expressed Grief Over Kotma Accident: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनूपपुर में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. अनूपपुर जिले के कोतमा में अचानक भरभराकर होटल के गिरने से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए हैं.
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CM Expressed Grief Over Kotma Accident: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में अचानक भरभराकर एक होटल गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए हैं. इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है, उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता और घायलों के उपचार के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, अनूपपुर के कोटमा में हुई दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं. प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 4 लाख रुपए, संबल योजना के तहत 4 लाख और रेड क्रॉस से 1 लाख रुपए मिलेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से प्रत्येक घायलों को 2 लाख और रेड क्रॉस से प्रत्येक को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है. सीएम ने लिखा की राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है. हम ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है.
कल कोतमा, अनूपपुर में हुए दुखद हादसे में काल-कवलित नागरिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से ₹4-4 लाख, संबल योजना के अंतर्गत ₹4-4 लाख एवं रेडक्रॉस से ₹1-1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही, घायलों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से ₹2-2…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 5, 2026
रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम
बता दें कि मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के कोतमा में अग्रवाल होटल के गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में रामकृपाल यादव 40 वर्ष, और हनुमान दीन यादव 50 और एक महिला की मौत हुई है. रेस्क्यू टीमों ने अब तक पांच घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना के बाद लगातार करीब 11 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. बचाव कार्य में जिला प्रशासन और एसईसीएल की टीमें जुटी हुई हैं और मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है.
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