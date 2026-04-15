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एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में अनूपपुर जिला टॉप पर, इंदौर-भोपाल दूर-दूर तक नहीं; देखें अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल

MP NEWS: MPBSE ने 10वीं का रिजल्ट (MP Board 10th Result 2026) 15 अप्रैल को जारी कर दिया है.डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट में अनूपपुर जिला सबसे पहले नंबर पर है. इसके बाद आलीराजपुर दूसरे नंबर पर, नरसिंहपुर तीसरे नंबर पर.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:53 PM IST
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MP Board 10th Result 2026 districtwise: मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (MPBSE) ने 10वीं का रिजल्ट (MP Board 10th Result 2026) 15 अप्रैल को जारी कर दिया है. एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पूरे राज्य में टॉप किया है. 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट इस लिंक  mpbse.mponline.gov.in पर क्लिक कर के देख सकते हैं.  MPBSE के हाई स्कूल रिजल्ट 2026 में 5 लाख से भी ज्यादा छात्र पास किए हैं. अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट देखें तो इस कैटेगरी में अनुपपूर ने टॉप किया है. इस लिस्ट में आलीराजपुर, नरसिंहपुर, मंडला, झाबुआ और बालाघाट भी शामिल है. 

डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट
डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट में अनूपपुर जिला सबसे पहले नंबर पर है. इसके बाद आलीराजपुर दूसरे नंबर पर, नरसिंहपुर तीसरे नंबर पर, मंडला चौथे नंबर पर, झाबुआ पांचेवे नंबर पर, बालाघाट छठे नंबर पर, बड़वानी सातवे नंबर पर, सीहोर आंठवे नंबर पर, डिंडौरी नौवें नंबर पर और नीमच दसवें नंबर पर शामिल है. इस लिस्ट में बेतूल, धार, सिवनी, खंडवा, सिधी कटनी जैसे शहर भी शामिल हैं जहां के छात्रों ने एमपी बोर्ड की 10 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है.

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एक नजर टॉपर लिस्ट पर
एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पन्ना की रहने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पूरे राज्य में टॉप किया है. उन्हें 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं. इसके बाद बालाघाट की अक्षरा घोड़ेश्वर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिन्हें 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं.तीसरा स्थान हासिल किया है अभय गुप्ता ने जिन्हें भी  500 में से 498 अंक प्राप्त हुए हैं.  बता दें कि 4 लाख 31 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए हैं और 1 लाख 45 हजार से अधिक छात्र द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं और  1092 छात्र तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं.  कुल 5,78,328 परीक्षार्थियों  ने हाई स्कूल पास किया है.

इतने प्रतिशत बच्चे हुए पास
जानकारी के मुताबिक, 76.01 प्रतिशत रेगुलर स्टूडेंट्स ने एमपी बोर्ड 10वीं का एग्जाम पास किया है. 72.39% प्रतिशत रेगुलर छात्रों ने परीक्षा पास किया है. 79.41% रेगुलर छात्राओं ने एग्जाम पास किया है. कुल 30.60% प्राइवेट स्टूडेंट्स ने  10वीं का एग्जाम पास किया है. वहीं 31.27% प्राइवेट छात्रों का पास परसेंट रहा है. इसके साथ ही 30% प्राइवेट छात्राओं का पास परसेंट देखा गया है.

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