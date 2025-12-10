अनूपपुर में दोहरा हत्याकांड, किसान और नौकरानी की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी गंभीर घायल...6 संदिग्धों पर शक

Farmer And Maid Killed in Anuppur-अनूपपुर जिले के लखनपुर गांव में बुधवार सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई है. एक किसान और उसके घर में काम करने वाली महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. किसान की पत्नी गंभीर हालत में मिली है. तीनों के सिर और चेहरे पर हमला किया गया. घटना की जानकारी सबसे पहले किसान के बेटे को मिली. उसने खून से लथपथ हालत में पिता और नौकरानी के शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एक ही बरामदे में सो रहे थे तीनों

मृतकों की पहचान राजेंद्र उर्फ बबलू पटेल और सीमा बैगा के रूप में हुई है. राजेंद्र की पत्नी रूपा पटेल गंभीर रूप से घायल है. घायल महिला को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. सीमा राजेंद्र के घर में ही काम करती थी. तीनों एक ही बरामदे में सो रहे थे. पुलिस के अनुसार, मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात गांव के आसपास दो गाड़ियों में 6 संदिग्ध लोग दिखे थे. आशंका है कि उन्होंने वाहन गांव से 2-3 किलोमीटर दूर खड़े कर दिए थे और खेतों के रास्ते के घर पहुंचे. वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गए.

बेटे ने देखे घर में शव

राजेंद्र के बेटे आलोक ने बताया कि मंगलवार रात वह ट्रैक्टर लेकर खेत पर चला गया था. सुबह घर लौटा तो पिता को पिलर के पास खून से लथपथ गिरा हुआ देखा. वहीं नौकरानी सीमा अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी. उसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था. उसकी मां रूपा पटेल घायल थी और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी. छोटा भाई आयुष (8) घर के अंदर सो रहा था. उसे किसी जीच की जानकारी नहीं है.

गांव में नहीं है किसी से रंजिश

ग्रामीणों के अनुसार, राजेंद्र का परिवार संपन्न है. उनके पास दो ट्रैक्टर और खेती में उपयोग होने वाली कई मशीनें हैं, जिन्हें किराए पर भी देते हैं. कई एकड़ सिंचित खेती भी है. गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी. राजेंद्र मूल रूप से पिपरिया के रहने वाले थे. उनकी पुश्तैनी जमीन लखनपुर में भी थी. करीब 5 साल पहले वह अनूपपुर आए थे और यहीं बस गए थे.

चार दिन पहले कुछ लोग घर के पास आए थे

ग्रामीणों ने बतया कि राजेंद्र ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. उससे बेटा आलोक है, दूसरी पत्नी रूपा पटेल है, जो हमले में घायल हुई है. रूपा से बेटे का नाम आयुष पटेल है. चार दिन पहले भी देर रात कुछ लोग घर के पास आए थे. उनका इरादा बाहर रखा धान चोरी करना था.तभी से राजेंद्र घर के बाहर सो रहा था. कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. संदिग्ध हमलावरों की तलाश की जा रही है.

