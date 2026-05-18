भाभी को हुआ पड़ोसी से प्यार...देवर को नहीं पसंद आया दोनों का इश्क, आधी रात में कर दिया खौफनाक कांड, अब खुला राज

MP Crime News-मध्यप्रदेश के अनूपपुर में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरप्तार कर लिया है. आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृत महिला का देवर ही निकला. आरोपी ने भाभी के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध के चलते दोनों की हत्या की थी. आरोपी ने बताया कि उसकी भाभी का पड़ोसी से अवैध संबंध था जो उसे नहीं पसंद था. कई बार दोनों को समझाया भी लेकिन वह जब नहीं माने तो उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

15 मई को मिले थे शव

15 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली की बिजुरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में पता चला कि सुरेंद्र सोनी (35) और लल्ली बाई गोंड (48) की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी. जांच के दौरान मृतक सुरेंद्र के सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गे, जबकि लल्ली बाई के चेहरे पर भी गंभीर चोटें थीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

जांच के दौरान पुलिस ने सुनील सिंह मार्को उर्फ नानकुनू को हिरासत में लिया. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने दोनों की हत्या करना स्वीकार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले 10-15 दिन से अपनी भाभी के मायके, भालुगुडार में रहकर मजदूरी कर रहा था. उसने बताया कि भाभी लल्ली बाई गोंड के पड़ोसी सुरेंद्र सोनी से प्रेम संबंध थे, जो उसे पसंद नहीं थे. इस बात को लेकर उसका सुरेंद्र से पहले भी विवाद हुआ था.

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भाभी के पड़ोसी से थे अवैध संबंध

14 मई की रात सुरेंद्र सोनी, लल्ली बाई से मिलने उसके घर पहुंचा था. जब आरोपी ने देखा की दोनों अकेले हैं तो उसने हत्या की योजना बनाई. कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से आरोपी ने सुरेंद्र पर हमला कर दिया. जान बचाने के सुरेंद्र भागने लगा तो आरोपी ने उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद हत्या की चश्मदीद भाभी लल्ली बाई की भी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खून के निशान मिटने के लिए घर गोबर से लीप दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं.

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