नशे की हालत में स्टेशन पर पड़ा मिला कांस्टेबल; लोग उठाने गए तो दी गालियां, वीडियो वायरल

Police Constable Viral Video-मध्यप्रदेश के अनूपपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बुधवार दोपहर एक नशे में धुत पुलिस कॉन्स्टेबल मिलने से सनसनी फैल गई. राहगीरों और यात्रियों ने देखा कि स्टेशन के मुख्य गेट के सामने एक व्यक्ति वर्दी में जमीन पर पड़ा हुआ है. करीब से देखने पर उसके पास से मध्यप्रदेश पुलिस विभाग का पहचान पत्र मिला, जिससे उसकी पहचान कॉन्स्टेबल अरविंद इक्का के रूप में हुई. नशे की हालत मे स्टेशन के बाहर सो रहे कॉन्स्टेबल का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

लोगों की दी गालियां

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कॉन्स्टेबल दोपहर करीब 1 बजे से स्टेशन के बाहर नशे की हालत में पड़ा हुआ था, और शाम करीब 4:30 बजे तक वहीं सोया रहा. जब लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और दुर्व्यवहार करने लगा. इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन की छवि पर सवाल उठाए हैं.

कॉन्स्टेबल के खिलाफ जांच की तैयारी

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भी देर शाम तक कॉन्स्टेबल को किसी पुलिस वाहन द्वारा नहीं उठाया गया था. यात्रियों और नागरिकों ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. वहीं स्थानीय सूत्रों का कहना है कि संबंधित विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है और कॉन्स्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच की तैयारी की जा रही है.

शिवपुरी में पदस्थ बताया जा रहा आरक्षक

रेलवे स्टेशन पर मिले कॉन्स्टेबल के पास से मध्यप्रदेश पुलिस विभाग का एक पहचान पत्र मिला. इस कार्ड पर उसका नाम अरविंद इक्का दर्ज है. पहचान पत्र के अनुसार, वह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर 18 बटालियन एमपीएसएएफ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश से संबंधित है. फिलहाल पूरी जानकारी का इंतजार है.

