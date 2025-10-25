अनूपपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, हॉर्न और हूटर बजाने से किया था मना, CCTV में कैद हुई वारदात

MP Crime News-मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता और पेट्रोल पंप के मालिक मनमोहन ताम्रकार पर हमल किया गया. घटना शुक्रवार देर रात कोतमा बस स्टैंड चौराहे पर हुई. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, इसके फुटेज सामने आए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

जानकारी के अनुसार, दीप शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति ने इस मारपीट को अंजाम दिया है. घायल बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार को गंभीर हालत में कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. हमलवार फरार होते समय उनकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल अपने साथ ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बीजेपी नेता हैं मनमोहन ताम्रकार

मनमोहन ताम्रकार पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं. उनकी पत्नी बीजेपी मंडल कोतमा की उपाध्यक्ष हैं. 2024 में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने को लेकर उनके बीजेपी विवाद हुआ था. तभी भी दीप शुक्ला ने मनमोहन ताम्रकार पर हमला किया था. इसी विवाद को लेकर दीप शुक्ला ने सड़क से गुजर रहे मनमोहन ताम्रकार के साथ विवाद किया और फिर उनपर हमला कर दिया. इतना ही नहीं दीपावली पर ताम्रकार के कर्मचारी के साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर भी दीप शुक्ला ने मारपीट की थी.

तेज हूटर बजा रहा था युवक

यह घटना शुक्रवार देर रात की है, दीप शुक्ला की गाड़ी में हूटर लगा था. वह हूटर और तेज हॉन बजाते हुए आ रहा था, तभी मनमोहन ताम्रकार ने दीप शुक्ला को हॉर्न और हूटर बजाने से मना किया. इसके बाद दोनों के बीच फिर विवाद हुआ. दीप शुक्ला ने अपने साथी के साथ मिलकर हमला कर दिया. हमलावरों ने बीजेपी नेता को बुरी तरह घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए.

