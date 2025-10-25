Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2975126
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

अनूपपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, हॉर्न और हूटर बजाने से किया था मना, CCTV में कैद हुई वारदात

Anuppur News-अनूपपुर में बीजेपी नेता और पेट्रोल पंप मालिक मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला हुआ. दो व्यक्तियों ने इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके फुटेज भी सामने आए हैं. घायल मनमोहन ताम्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनूपपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, हॉर्न और हूटर बजाने से किया था मना, CCTV में कैद हुई वारदात

MP Crime News-मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता और पेट्रोल पंप के मालिक मनमोहन ताम्रकार पर हमल किया गया. घटना शुक्रवार देर रात कोतमा बस स्टैंड चौराहे पर हुई. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, इसके फुटेज सामने आए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है. 

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
जानकारी के अनुसार, दीप शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति ने इस मारपीट को अंजाम दिया है. घायल बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार को गंभीर हालत में कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. हमलवार फरार होते समय उनकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल अपने साथ ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. 

बीजेपी नेता हैं मनमोहन ताम्रकार
मनमोहन ताम्रकार पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं. उनकी पत्नी बीजेपी मंडल कोतमा की उपाध्यक्ष हैं. 2024 में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने को लेकर उनके बीजेपी विवाद हुआ था. तभी भी दीप शुक्ला ने मनमोहन ताम्रकार पर हमला किया था. इसी विवाद को लेकर दीप शुक्ला ने सड़क से गुजर रहे मनमोहन ताम्रकार के साथ विवाद किया और फिर उनपर हमला कर दिया. इतना ही नहीं दीपावली पर ताम्रकार के कर्मचारी के साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर भी दीप शुक्ला ने मारपीट की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेज हूटर बजा रहा था युवक
यह घटना शुक्रवार देर रात की है, दीप शुक्ला की गाड़ी में हूटर लगा था. वह हूटर और तेज हॉन बजाते हुए आ रहा था, तभी मनमोहन ताम्रकार ने दीप शुक्ला को हॉर्न और हूटर बजाने से मना किया. इसके बाद दोनों के बीच फिर विवाद हुआ. दीप शुक्ला ने अपने साथी के साथ मिलकर हमला कर दिया.  हमलावरों ने बीजेपी नेता को बुरी तरह घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए. 

यह भी पढ़ें-शिवपुरी में विधायक बने किसान, हेलमेट पहनकर खाद लेने लाइन में लगे, सच्चाई आई सामने

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shivpuri की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsanuppur news

Trending news

mp news
शिवपुरी में विधायक बने किसान, हेलमेट पहनकर खाद लेने लाइन में लगे, सच्चाई आई सामने
bhind news hindi
भक्तों की फटी रह गईं आंखें, शिव मंदिर में तोड़फोड़; नंदी जी की मूर्ति भी उखाड़ी
mp news
मंदसौर में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस-वे पर पुलिया से गिरी एम्बुलेंस, 2 की मौत
indore news
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, किया गलत ढंग से टच; पुलिस ने...
mp news
'श्रद्धा जैसी लड़की 35 टुकड़ों में न कटे', भजन गायिका शहनाज अख्तर का बड़ा बयान
Katni News
फिर हैकर्स के निशाने पर कटनी कलेक्टर, फर्जी फेसबुक पेज पर फोटो का हुआ गलत इस्तेमाल
mp news
कॉलेज की मर्यादा गई तेल लेने, एक से बढ़कर एक धुरंधर बना रहे यहां ट्रेंडी रील्स
Korba News
कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर
bhopal news
भोपाल में BJP की देर रात वर्चुअल मीटिंग, टीम हेमंत खंडेलवाल की लगी क्लास, मिली नसीहत
mp news today
MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, पढ़िए 25 अक्टूबर की खबरें