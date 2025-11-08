दुर्ग-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का MP के इस स्टेशन पर होगा स्टॉपेज, 2 फेरे लगाएगी गाड़ी

Durg Haridwar Special Train: दुर्ग-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश में भी स्टॉपेज लेगी, ऐसे में इस ट्रेन का लाभ एमपी के रेलवे यात्रियों को भी मिलेगा. यह ट्रेन दो फेरे लगाएगी.
Trending Photos
Anuppur Railway Station: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, दुर्ग-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज एमपी में भी होगा, यह ट्रेन अनूपपुर जंक्शन पर रुकेगी, ऐसे में यात्री यहां से ट्रेन पकड़ सकते हैं, ट्रेन 9 और 16 नवंबर को दुर्ग से चलेगी और यह स्पेशल ट्रेन 2 फेरे लगाएगी और दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. ऐसे में एमपी के यात्रियों के भी इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी.
अनूपपुर में रुकेगी ट्रेन
रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग–हरिद्वार स्पेशल दुर्ग से 9 और 16 नवंबर को रवाना होगी. गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार–दुर्ग स्पेशल हरिद्वार से 10 और 17 नवंबर को चलेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्पेशल ट्रेन में सभी श्रेणियों में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं. यह ट्रेन कुल 23 स्टेशनों पर ठहरेगी. दुर्ग से यह ट्रेन सुबह 11 बजे रवानो होगी और दोपहर में 3 बजकर 53 मिनट पर अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. वहीं वापसी में रात 9 बजे हरिद्वार से रवाना होगी और अगले दिन रात 8 बजकर 33 मिनट पर अनूपपुर पहुंचेगी.
ये भी पढ़ेंः इंदौर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, अयोध्या और पुरी के कराएगी दर्शन
एमपी में यहां भी रुकेगी
यह ट्रेन अनूपपुर के अलावा मध्य प्रदेश में शहडोल जंक्शन, उमरिया रेलवे स्टेशन, कटनी मुड़वारा जंक्शन में भी रुकेगी इसके बाद ट्रेन यूपी में एंट्री कर जाएगी. इसी तरह वापसी में भी यह ट्रेन इन्ही तीनों स्टेशनों पर स्टॉपेज लेगी. ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री इन तीन स्टेशनों से भी यह ट्रेन पकड़ सकते हैं. रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि यात्री अपने सफर से पहले समय-सारणी की पुष्टि कर लें और टिकट आरक्षण की सुविधा का लाभ समय पर उठाएं.
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 7 सामान्य कोच, 8 स्लीपर कोच और 1 एसी-थ्री सह एसी-टू कोच शामिल होंगे. रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलेगी और कंफर्म टिकट प्राप्त करना आसान होगा.
ये भी पढे़ंः इंदौर-भोपाल की रातें ठंडी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, नवंबर में ऐसा रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!