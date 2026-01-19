Advertisement
अनूपपुर में मानवता शर्मसार: मासूम बच्ची के साथ अधड़े दुकानदार ने की घिनौनी हरकत, आरोपी गिरफ्तार

Anuppur Crime News:अनूपपुर जिले के कोतमा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां मोहल्ले की दुकान में  चिप्स खरीदने गई  5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुकानदार ने घिनौनी हरकत की. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:23 AM IST
Anuppur Crime News: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिसे से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-1 में एक 58 वर्षीय व्यक्ति पर पांच साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लीस हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

जानकारी के अनुसार, बच्ची घर के पास ही एक दुकान से चिप्स लेने गई थी. इसी दौरान वहां मौजूद दुकानदार रामजी गुप्ता (58) ने बच्ती की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसके साथ गंदी हरकत की. जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. बाद में बच्ची पड़ोसी की एक दुकान के पार बदहवास हालत में मिली.

क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश
परिजनों द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर परिवार स्तब्ध रह गया. घटना के लगभग दो दिन बाद शनिवार को परिजनों ने कोतमा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि, पीड़ित परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

