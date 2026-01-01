Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3060473
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अनूपपुर में जलपरी का शोर! हड्डी गलाने वाली ठंड में 48 घंटे बर्फीले पानी में रही; सच्चाई जानकर पुलिस भी रह गई दंग

MP News: अनूपपुर से अजीबोगरीब घटना सामने आई है. इस कड़ाके की ठंड में एक महिला को दो दिन से पानी में तैरते देखा गया. महिला बार-बार पानी की सतह पर आती भगवान राम का नाम पुकारती फिर घंटों तक पानी के अंदर चली जाती.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

anuppur news
anuppur news

Anuppur News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर से अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां बंद पड़ी खदान परियोजना हरद के जलभराव क्षेत्र में जलपरी होने की अफवाह फैल गई. अफवाह तब फैली जब कुछ लोगों ने पानी में एक महिला को  तैरते हुए देखा. महिला कभी पानी की सतह पर दिखती फिर अचानक से अदृश्य हो जाती. इस दौरान महिला को बार-बार राम-राम पुकारते भी सुना गया था. इस अजीबोगरीब घटना ने लोगों के मन में बेचैनी पैदा कर दी आखिर माजरा क्या है. 

जलपरी या कोई और
इस हड्डी गलाने वाली ठंड में पानी में अगर आपको कोई दो दिनों से तैरते हुए दिखे तो आपके भी  होश उड़ जाएंगे. ऐसा ही हुआ है अनूपपुर जिले के एसईसीएल जमुना–कोतमा क्षेत्र में जहां जलभराव क्षेत्र में एक महिला 48 घंटों से पानी के अंदर थी. महिला को इस हाल में देख पानी में जलपरी होने की अफवाह फैली. लोग असमंजस में थे कि आखिर ये क्या है.

बार-बार करती भगवान को याद
जलपरी वाली अफाह झूठी साबित हुई जब महिला को भगवान राम का स्मरण करते सुना गया.महिला कुछ देर के लिए ऊपर आती भगवान राम का नाम पुकारती फिर पानी के अंदर चली जाती और घंटों अंदर रहती. महिला को बार-बार पानी की सतह पर आते और फिर अचानक से गायब होते देख लोद चिंता में पड़ गए. आखिरकार उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

Add Zee News as a Preferred Source

तो ये था माजरा...
सूचना मिलते ही  थाना भालूमाड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और महिला को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी. पुलिस जैसे महिला के करीब जाती महिला राम का नाम लेकर फिर पानी के अंदर चली गई. हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ना कोई जलपरी है ना कोई पागल. मानसिक रूप से स्वस्थ है. महिला शराब का ज्यादा सेवन करती थी और इस बीच उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी जिस वजह से वह रास्ता भटक गई और जलभराव वाले क्षेत्र में आ पहुंची. अधिक शराब सेवन की वजह से वो पानी  से बाहर नहीं निकल पा रही थी. महिला का नाम राधा केवट है जिसकी उम्र 47 वर्ष है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. अनूपपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

anuppur news

Trending news

agar malwa news
मां के आशीर्वाद से नए साल की शुरूआत, मां बगलामुखी का हुआ भव्य श्रृंगार...
Contaminated water
दूषित पानी से हुई मौतों पर HC सख्त, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट...
mp news
आग तापते समय साधु की अचानक मौत, CCTV में कैद हुआ मौत का लाइव वीडियो
mp news
झोपड़ी में चल रही थी 'मौत' की फैक्ट्री, आरोपी को पुलिस से बचा ले गए साथी
Railway News
यात्रीगण ध्यान दें! नए साल पर बदल गया कई ट्रेनों का समय, नया टाइम टेबल जारी...
Hanuman Chalisa
'मोबाइल का उपयोग कम करें, साधना और सकारात्मकता बढ़ाए', बागेश्वर धाम में आयोजन...
mp news
लालमन बना 'अब्दुल रहमान', घर की छत पर बनाया गुंबद, 1 साल में खाते में आए 9 साल
Chief Minister Vishnudev Say
नए साल के पहले दिन ही एक्शन में CM विष्णु देव साय, करेंगे आला अफसरों से संवाद...
LPG cylinder prices updated
नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी...
Orchha tempel
नए साल पर ओरछा में भारी भीड़, 5 लाख श्रद्धालु करेंगे राजाराम सरकार के दर्शन!