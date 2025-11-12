बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा मध्यप्रदेश, इस जिले में बदला स्कूलों का टाइम; सुबह की कक्षाएं रहेंगी देर से

Anuppur News: इस साल मध्य प्रदेश में नवंबर में ही सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है. बर्फीली हवाएं पूरे प्रदेश को ठिठुरा रही हैं. अनूपपुर ज़िले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है. कलेक्टर की अनुमति पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में संचालित होने वाले सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है.

अनूपपुर में ठंड की वजह से बदला स्कूलों का टाइम

दरअसल, अनूपपुर जिले में नवंबर के मध्य में ही ठंड ने दस्तक दे दी है. लगातार गिरते तापमान और सुबह की ठिठुरन को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की समय-सारणी में बदलाव करने का निर्णय लिया है. कलेक्टर हर्षल पंचोली की मंजूरी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को सुबह 9:30 बजे से संचालित करने के निर्देश दिए हैं.

आदेश में क्या कहा गया/

बता दें कि कलेक्टर हर्षल पंचोली के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर प्रथम पाली के सभी विद्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे कर दिया है. यह आदेश सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालयों, सीबीएसई, आईसीएसई और नवोदय विद्यालयों पर लागू होता है. आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे जिले में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है. स्कूली विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा और जोखिम से बचाने के लिए यह आदेश पारित किया गया है.

