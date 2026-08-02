सावन की शुरुआत में अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब, श्रद्धालुओं में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी

अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब

जानकारी के अनुसार जब भक्त शुक्रवार, 31 जुलाई की सुबह नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग नहीं मिला. भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीने सावन के पहले ही शुभ अवसर पर हुई इस घटना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और भक्त मंदिर परिसर में जमा हो गए. घटना की निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. स्थानीय लोगों का कहना है कि मडदेउरा धाम का इतिहास बहुत पुराना है. हालांकि इसके मूल निर्माण के समय के बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहां कभी पत्थर का एक भव्य मंदिर हुआ करता था. समय के साथ वह मंदिर ढह गया और जमीन में दब गया. मंदिर परिसर में आज भी उस संरचना के अवशेष के रूप में बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं. इसी वजह से यह स्थान लंबे समय से स्थानीय समुदाय के लिए आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र रहा है.