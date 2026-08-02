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सावन की शुरुआत में अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब, श्रद्धालुओं में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी

सावन महीने के पहले ही दिन अनूपपुर जिले के मशहूर और प्राचीन 'मद्देउरा धाम' से अज्ञात चोरों ने शिवलिंग उखाड़कर चुरा लिया. जब 31 जुलाई की सुबह भक्त मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग गायब मिला, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया.

Written ByAbhay K PathakEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:41 PM IST
सावन की शुरुआत में अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब, श्रद्धालुओं में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी

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Abhay K Pathak

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अभय पाठक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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