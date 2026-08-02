सावन की शुरुआत में अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब, श्रद्धालुओं में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के फुनगा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कदमटोला स्थित प्रसिद्ध एवं प्राचीन मडदेउरा धाम में प्रथम सावन के अवसर पर शिवलिंग चोरी होने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, जब शुक्रवार सुबह भक्त नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि शिवलिंग गायब है. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और भक्त मंदिर परिसर में जमा हो गए और गहरा आक्रोश जताया. अज्ञात चोरों ने देर रात गहरी धार्मिक आस्था के प्रतीक शिवलिंग को उखाड़कर चुरा लिया, जिससे भक्तों में भारी गुस्सा और चिंता फैल गई है.
अनूपपुर के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग गायब
जानकारी के अनुसार जब भक्त शुक्रवार, 31 जुलाई की सुबह नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग नहीं मिला. भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीने सावन के पहले ही शुभ अवसर पर हुई इस घटना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और भक्त मंदिर परिसर में जमा हो गए. घटना की निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. स्थानीय लोगों का कहना है कि मडदेउरा धाम का इतिहास बहुत पुराना है. हालांकि इसके मूल निर्माण के समय के बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहां कभी पत्थर का एक भव्य मंदिर हुआ करता था. समय के साथ वह मंदिर ढह गया और जमीन में दब गया. मंदिर परिसर में आज भी उस संरचना के अवशेष के रूप में बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं. इसी वजह से यह स्थान लंबे समय से स्थानीय समुदाय के लिए आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र रहा है.
दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग
ग्रामीणों को शक है कि यह घटना किसी असामाजिक तत्व या संगठित गिरोह ने अंजाम दी होगी. श्रद्धालुओं ने मांग की है कि शिवलिंग को तुरंत बरामद किया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है. चोरी के असल हालात और आरोपियों की पहचान जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी. फिलहाल सावन के पवित्र महीने के पहले दिन हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दुख, आक्रोश और असुरक्षा का माहौल बना दिया है.
जबलपुर के मंदिर में चोरी
जबलपुर के धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के इलाके में चोरों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. हाल ही में धनवंतरी नगर इलाके के मशहूर लाल बाबा मंदिर में चोरी की घटना हुई है. चोर तड़के करीब 3:00 बजे मंदिर पहुंचे, दान-पात्र (दान पेटी) के ताले तोड़े और उनमें रखे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये लेकर भाग गए. मंदिर के पुजारी के अनुसार तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. मंदिर के CCTV फुटेज में बेखौफ चोर आराम से दान-पात्र तोड़ते और नकदी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. मंदिर प्रबंधन ने इस घटना के संबंध में धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!