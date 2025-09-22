'लड़कियों को लड़के वाले...', छात्राओं ने स्पोर्ट टीचर पर लगाए गंभीर आरोप, अनूपपुर में प्रिंसिपल गायब

Anuppur Student Protest: अनूपपुर जिले के कोतमा में महाराजा मार्तंड सिंह महाविद्यालय में छात्राओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है. इसके साथ ही कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्राचार्य लापता है, के पोस्टर भी लगा दिए हैं. वहीं छात्र-छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में न पानी पीने को है. न ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था है. छात्राओं का कहना है कि जो प्राचार्य है वह कॉलेज में अध्ययन छात्र-छात्राओं की किसी भी बात को सुनते नहीं है और नजर अंदाज करते रहते हैं.

इसको लेकर छात्रों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. छात्राओं ने स्पोर्ट्स टीचर पर भी गंभीर आरोप लगाएं हैं. छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ भद्दा मजाक किया है. उनका कहना है कि लड़कियों को लड़कों वाले कपड़े दिए हैं. सभी लड़कियां अब लड़कों के कपड़े पहनकर जा रही है. वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्पीटिशन में हमारे साथ नहीं गई. इस लिए उन्होंने धमकी भी दी है. लड़कियों ने आरोप लगाया कि स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि जो तुमको करना है कर लो. तुम्हारा सिलेक्शन हीं होने दूंगी.

छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं छात्राओं का कहना है कि एक महीने से कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं. कॉलेज की समस्याओं को लेकर लगभग 5 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं. लेकिन तब भी प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे. आज जब गेट पर ताला लगाकर और उनके आने की मांग की गई, तब दबाव में प्रिंसिपल कॉलेज आए. उन्होंने तहसीलदार को बताया कि वह बीमार थे. छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पीने के लिए पानी तक भी नहीं है. आपको बता दें कि कई घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रभारी प्राचार्य वीके सोनवानी आंदोलनरत छात्रों से मिलने पहुंचे. वहीं छात्रों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और अफना आंदोलन समाप्त कर दिया. (रिपोर्टः अभय पाठक/ अनूपपुर)

