'हैप्पी बर्थडे दीदी...', बहन के जन्मदिन से पहले भाई ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा-काला कौआ कहकर चिढ़ाते हैं दोस्त-शिक्षक

सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

परिजनों के अनुसार, छात्र पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान रहता था.पुलिस परिवार में चल रहे घरेलू विवाद समेत अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मर्ग कायम कर जांच जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक बहन के जन्मदिन पर बच्चे ने आत्महत्या कर ली. मौके पर मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे कोकि दीदी, पापा आई लव यू.' वहीं सुसाइड नोट में यह भी बताया है कि स्कूल में शिक्षक और सहपाठी उसे 'काला कौआ' कहकर बुलाते थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था.