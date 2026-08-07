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'हैप्पी बर्थडे दीदी...', बहन के जन्मदिन से पहले भाई ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा-काला कौआ कहकर चिढ़ाते हैं दोस्त-शिक्षक

अनूपपुर के चचाई थाना क्षेत्र में 12 साल के एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से एक सुसाइड नोट भी मिली है, जिसमें बच्चे ने स्कूल के शिक्षक और सहपाठियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है.

Written ByAbhay K PathakEdited ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST
'हैप्पी बर्थडे दीदी...', बहन के जन्मदिन से पहले भाई ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा-काला कौआ कहकर चिढ़ाते हैं दोस्त-शिक्षक

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Abhay K Pathak

Abhay K Pathak

अभय पाठक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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