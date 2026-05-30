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अनूपपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 की मौत, 40 लोग घायल; CM मोहन ने जताया दुख, मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से हुई श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने  शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 30, 2026, 01:11 PM IST
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अनूपपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 की मौत, 40 लोग घायल; CM मोहन ने जताया दुख, मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शुक्रवार शाम को बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजौरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. घटना अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के ग्राम बिजौरा में घटी जब श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं. श्रद्धालुओं की मौत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ के ग्राम बिजौरा में श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से हुई सड़क दुर्घटना में लोगों के असामयिक निधन एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं एवं घायलों का उपचार जारी है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवाल थे करीब 50 लोग

बताया जा रहा है कि घटना के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पर करीब 50 लोग सवाल थे और सभी श्रद्धालु ग्राम पडनिया से पूजाई के लिए ग्राम बिजौरा जा रहे थे. ट्रैक्टर-ट्रॉली जब अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के ग्राम बिजौरा के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद ट्रॉली में सवार ग्रामीण करीब दस फीट नीचे जा गिरे. हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों का पाली सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पाली एसडीएम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को उपचार के लिए पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है.

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