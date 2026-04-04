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अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत, 1 की मौत; मलबे में 4 फंसे

mp news: मध्य प्रदेश के अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. यहां चार मंजिला लॉज के गिरने की घटना सामने आई है. घटना लगभग शाम 5:30 बजे की है जहां अचानक ही अग्रवाल लॉज तास की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया. घटना में  की मौत की खबर सामने आई है. 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:16 PM IST
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annupur uilding collapse
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annupur lodge collapse news:  मध्य प्रदेश के अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. यहां चार मंजिला लॉज के गिरने की घटना सामने आई है. घटना लगभग शाम 5:30 बजे की है जहां अचानक ही अग्रवाल लॉज तास की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया. इस घटना में दर्जनों मजदूर के दबने की आशंका है वहीं  1 की मौत बताई जा रही है. 

अनूपपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा
घटना जिले के कोतमा थाना अंतर्गत कोतमा बस स्टैंड के वार्ड क्रमांक 05 की है जहां अचानक से एक 4 मंजिला बिल्डिंग तास की पत्तों की तरह अचानक से ढह गई. इस घटना के बाद से मौके पर अफरा -तफरी का माहौल बन गया जहां हर कोई अपनों की तलाश में मौके पर पहुंच रहा था. बिल्डिंग के गिरने से चारों तरफ सिर्फ धूल और मलबा नजर आ रहा है. जिधर नजरें जाएंगी वहीं मलबा नजर आ रहा है. घायलों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है.

इस वजह से गिरी बिल्डिंग
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस तरफ ये बिल्डिंग है उसके बगल में निर्माण कार्य जारी था जिसकी जह से बिल्डिंग के गिरने की आशंका जताई जा रही है. अग्रवाल लॉज के गिरने से लॉज संचालक का रो-रोकर बुरा हाल है.घटनास्थल पर अगल-बगल की दुकान भी दब गई है.रेस्क्यू टीम और क्षेत्रीय लोगों द्वारा घायलों को निकाला जा रहा है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.कोतमा पुलिस नगर पालिका और एसईसीएल की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है. 

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मुआवजे की हो सकती है घोषणा
जिला प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को निकाल रही है. रेसक्यू जारी है. हादसे में 3 गंभीर को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है. वहीं कलेक्टर हर्षल पंचोली का कहना है कि बिल्डिंग क्यों गिरी कैसे गिरी इसकी जांच की जा रही है. जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वहीं घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने पर सीएम से बातचीत की जा रही है. रिपोर्ट: अभय के पाठक, अनूपपुर

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