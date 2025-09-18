बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 'पूर्वजों' का आतंक! 15 दिन में 40 लोगों को बनाया निशाना, लोको पायलट ने बताई खौफनाक दास्तां

Monkey Attack Case: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बंदरों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. पिछले 15 दिन के अंदर दो बंदरों ने लगभग 30 से 40 लोगों को घायल कर दिया है. वहीं एक लोको पायलट को भी बंदरों ने निशाना बनाया है, इसको लेकर शिकायत भी की तो अधिकारी हाथ झाड़ ले रहे हैं.
Anujpur Monkey Attack: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बीते 15 दिनों से दो बंदरों ने आतंक देखने को मिल रहा है. दोनों बंदरों ने अब तक लगभग 30 से 40 लोगों को काटकर घायल कर दिया है. पीड़ितों में नौ लोको पायलट, रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री और ट्रेन के कोच में सफर कर रहे यात्री शामिल हैं. बंदरों के हमले से रेल कर्मचारियों और यात्रियों में दहशत का माहौल है. बंदरों का आतंक इस कदर है कि ट्रेनों के इंजन में चढ़ कर आवागमन को भी प्रभावित कर रहे हैं.
लोको पायलट ने बुधवार को मामले में शिकायत करते हुए बताया कि बंदर इंजन में चढ़कर कई रेलकर्मियों को काट चुके हैं. वहीं प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेनों में घुसकर दो यात्रियों को भी घायल किया गया. मामले में मुख्य क्रू नियंत्रक बिजुरी ने वन विभाग से कार्यवाही की मांग की, लेकिन विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि लाल मुंह वाले बंदर वन्य जीव की श्रेणी में नहीं आते. वहीं नगर पालिका ने ट्रेंड स्टाफ और संसाधनों की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए.
बंदरों के आतंक से परेशान
रेल कर्मियों ने सीएमओ और स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. रेलवे परिसर में विश्वकर्मा पूजा के दौरान आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं. ऐसे में बंदरों के पंडाल में घुसने की स्थिति में भगदड़ और गंभीर दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है. रेल कर्मचारियों ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है. (रिपोर्टः अभय / अनूपपुर)
