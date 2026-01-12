Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3071391
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर, उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

Anuppur News: अनूपपुर ज़िले में एक बर्थडे पार्टी के दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक हाई-टेंशन पावर लाइन के टावर पर चढ़ गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. वह युवक इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया कि नीचे आने को तैयार ही नहीं था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम पुलिस स्टेशन इलाके के दुधमनिया गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक बर्थडे सेलिब्रेशन उस समय एक भयानक घटना में बदल गया, जब शराब के नशे में धुत एक युवक पास के एक ऊंचे हाई-टेंशन पावर टावर पर चढ़ गया. युवक एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के घर आया था, जहां उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और फिर खुद पर से आपा खो दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह टावर पर काफी ऊंचाई तक चढ़ गया, जिससे ग्रामीणों की सांसें अटक गईं.

टावर से उतारने में पुलिस के छूटे पसीने
जैसे ही युवक टावर पर चढ़ा गांव वालों ने तुरंत डायल 112 और लोकल पुलिस को खबर दी. हालात की गंभीरता को समझते हुए राजेंद्रग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले बिजली विभाग से संपर्क करके हाई-टेंशन लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवाई, ताकि किसी भी दुर्घटना या करंट लगने की संभावना खत्म हो जाए. युवक इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर था कि उसे नीचे उतारना एक बड़ी चुनौती बन गया था.

यह भी पढ़ें: अनूपपुर में जलपरी का शोर! हड्डी गलाने वाली ठंड में 48 घंटे बर्फीले पानी में रही; सच्चाई जानकर पुलिस भी रह गई दंग

Add Zee News as a Preferred Source

 

जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर
बताया जा रहा है कि वह युवक एक रिश्तेदार के घर बर्थडे पार्टी में गया था, जहां ज़्यादा शराब पीने के बाद वह पास के एक हाई-टेंशन पावर लाइन टावर पर चढ़ने लगा. वह इतना ऊपर चढ़ गया कि नीचे आने से मना कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घंटों उसे नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से वह बात नहीं मान रहा था. आखिरकार रेस्क्यू टीम की काफी कोशिश और सूझबूझ से उस युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी दी और समझा-बुझाकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया. इस पूरी घटना ने प्रशासन और पुलिस को घंटों व्यस्त रखा, लेकिन सबने राहत की सांस ली कि एक बड़ा हादसा टल गया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

anuppur newsmp news

Trending news

anuppur news
जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर
narsinghpur news
मकर संक्रांति से शुरू होगा नरसिंहपुर का ऐतिहासिक मेला, जानिए आसपास घूमने की जगहें
jhabua news
खाकी हुई शर्मसार! मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने वाला आरक्षक गिरफ्तार...
Chinese Manjha
कब थमेगा 'कातिल' मांझे का कहर? चाइनीज डोरी से 4 घंटे में 3 के कटे गले, एक मौत...
chhattisgarh news
SDM साहब की 'अश्लील' मस्ती! डांसर्स के ठुमकों पर नोट लुटाना पड़ा भारी, हटाए गए पद से
Ratlam sex racket
फोटो देख सिलेक्ट की लड़की...पलक झपकते ही पुलिस ने कर दिया खेल, पति-पत्नी गिरफ्तार
mp kisan
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरसों पर भी मिलेगा भावांतर, सीएम ने की घोषणा
balaghat news
दिल आकार का चेहरा, छोटी आंखें, बालाघाट में दिखा सफेद उल्लू; देखने वालों की लगी भीड़
Sagar agriculture news
अब किसानों की 30-40% तक बढ़ जाएगी कमाई! खेत से सीधे बिकेगी फसल, जानिए कैसे लें लाभ?
Amritsar Sarpanch Murder Case
AAP सरपंच हत्याकांड! रायपुर में 2 आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर लाया जाएगा पंजाब