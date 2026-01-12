जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर, उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम पुलिस स्टेशन इलाके के दुधमनिया गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक बर्थडे सेलिब्रेशन उस समय एक भयानक घटना में बदल गया, जब शराब के नशे में धुत एक युवक पास के एक ऊंचे हाई-टेंशन पावर टावर पर चढ़ गया. युवक एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के घर आया था, जहां उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और फिर खुद पर से आपा खो दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह टावर पर काफी ऊंचाई तक चढ़ गया, जिससे ग्रामीणों की सांसें अटक गईं.

टावर से उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

जैसे ही युवक टावर पर चढ़ा गांव वालों ने तुरंत डायल 112 और लोकल पुलिस को खबर दी. हालात की गंभीरता को समझते हुए राजेंद्रग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले बिजली विभाग से संपर्क करके हाई-टेंशन लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवाई, ताकि किसी भी दुर्घटना या करंट लगने की संभावना खत्म हो जाए. युवक इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर था कि उसे नीचे उतारना एक बड़ी चुनौती बन गया था.

जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर

बताया जा रहा है कि वह युवक एक रिश्तेदार के घर बर्थडे पार्टी में गया था, जहां ज़्यादा शराब पीने के बाद वह पास के एक हाई-टेंशन पावर लाइन टावर पर चढ़ने लगा. वह इतना ऊपर चढ़ गया कि नीचे आने से मना कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घंटों उसे नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से वह बात नहीं मान रहा था. आखिरकार रेस्क्यू टीम की काफी कोशिश और सूझबूझ से उस युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी दी और समझा-बुझाकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया. इस पूरी घटना ने प्रशासन और पुलिस को घंटों व्यस्त रखा, लेकिन सबने राहत की सांस ली कि एक बड़ा हादसा टल गया.

