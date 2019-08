आर्टिकल 370: 'मुझे नहीं लगता कि राहुल इस पर कुछ बोलेंगे, वह तो रणछोड़दास हो चुके हैं'

पणजी: मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्‍व को घेरा. उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे क्‍योंकि वह तो रणछोड़दास गांधी बन चुके हैं. जब वह कांग्रेस के अध्‍यक्ष थे तो पार्टी के चुनाव हारने के बाद उसको मजबूत करने की जिम्‍मेदारी उनकी थी लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने यहां रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बहादुरी भरे फैसले पर भ्रमित कांग्रेस टूट रही है. शिवराज सिंह चौहान भाजपा के अखिल भारतीय सदस्यता मुहिम के हिस्से के रूप में गोवा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी उम्मीद करती है कि सोनिया गांधी हाल में जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रम पर कांग्रेस के विचार को स्पष्ट करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही लड़ाई छोड़ कर भाग चुके हैं.

चौहान ने कहा, "कांग्रेस टूट रही है. राहुल व सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा है. सोनिया जी को कांग्रेस पार्टी के विचार स्पष्ट करने चाहिए. हम राहुल गांधी से बोलने की उम्मीद नहीं करते हैं. राहुल रणछोड़ दास बन चुके हैं. अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करना उनका कार्य था, लेकिन उन्होंने बाहर जाने का विकल्प चुना."

