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इश्क का झांसा, टैटू स्टूडियो में गंदा खेल और फिर करोड़ों की लूट; तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर युवती से 1.30 करोड़ की ठगी!

Ashoknagar News-अशोकनगर में 21 साल की युवती से प्यार का झांसा देकर, ब्लैकमेल कर और तंत्र-मंत्र के नाम पर 1.30 करोड़ की ठगी की गई. पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पिछले 5 साल से आरोपी पीड़िता को परेशान कर उससे पैसे ऐंठ रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 11, 2026, 03:50 PM IST
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इश्क का झांसा, टैटू स्टूडियो में गंदा खेल और फिर करोड़ों की लूट; तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर युवती से 1.30 करोड़ की ठगी!

Young Girl Blackmail Fraud Case-मध्यप्रदेश के अशोकनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 21 साल की युवती को पांच साल तक डरा-धमकाकर उससे करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की गई. इस साजिश में युवती के कथित प्रेमी से लेकर खुद को तांत्रिक बताने वाली पहचान की एक महिला तक शामिल थी. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आदित्य सिंह तोमर, तांत्रिक आयुषी चौहान, उसके पति आकाश और टैटू आर्टिस्ट आर्यन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. 

5 साल पहले शुरू हुआ सिलसिला
यह मामला 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब पीड़िता नाबालिग थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान आदित्य सिंह तोमर नाम के युवक से इंस्टाग्राम पर हुई. आदित्य ने शादी का झांसा देकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया. दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो गया. वह युवती को अपने दोस्त आर्यन सोनी के आर्यन टैटू स्टूडियो ले जाने लगा, जहां दोनों ने मिलकर युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए. 

ब्लैकमेल कर किया शारीरिक शोषण
वीडियो बनाने के बाद जो आदित्य उसके साथ जीने-मरने की कसमें खाता था, उसका असली चेहरा सामने आ गया. उसने उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. डरा-धमकाकर उसने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया और बदनामी का डर दिखाकर उससे शुरुआती तौर पर लाखों रुपए ऐंठे. पिता की मौत के बाद मानसिक रूप से परेशान चल रही युवती पूरी तरह से आदित्य के चंगुल में फंस गई. 

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मदद के नाम पर तंत्र-मंत्र का मायाजाल
जब युवती ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई, तो उसने अपनी परिचित आयुषी चौहान से मदद मांगी. आयुषी खुद को तांत्रिक और ज्योतिषी बताती थी. मदद करने के बजाय आयुषी ने अपने पति आकाश के साथ मिलकर युवती डराना शुरू कर दिया. आयुषी ने दावा किया कि युवती पर भारी संक्ट है, जिसे केवल तंत्र-मंत्र से दूर किया जा सकता है. उसके पति आकाश ने पुलिस अधिकारियों से पहचान होने का नाटक किया और वीडियो डिलीट करवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे. हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने खुद ही पुलिस अधिकारी बनकर युवती को फोन किया और जेल भेजने की धमकी देकर डराया. 

मां-बाप की निशानियां भी छिनीं
अक्टूबर 2025 तक युवती अपना सारा पैसा खो चुकी थी. जब आरोपियों का ब्लैकमेलिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो युवती ने अपने मां-बाप की आखिरी निशानियों को बैंक में गिरवी रख दिया. युवती ने एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में 450 ग्राम सोने के गहने गिरवी रखकर 35 लाख रुपए का लोन लिया और पूरी रकम आयुषी के खातों में ट्रांसफर कर दी. 

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. कोतवाली पुलिस ने तुरंत टीम गठित की और तकनीकी सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने ठगी के पैसों से महंगी गाड़ियां खरीदीं और लग्जरी जीवन जी रहे थे. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें-800 KM दूर बुलाकर की हत्या, शव बोरी में बंद कर खाई में फेंका, पकड़ाई 'कातिल हसीना'

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