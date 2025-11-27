Advertisement
MP में अशोकनगर ने रचा इतिहास! बना 100% SIR करने वाला प्रदेश का पहला जिला, 13 जिलों ने पार किया 90% टारगेट

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:01 PM IST
Ashoknagar Becomes Number 1 in Sir Process-मध्यप्रदेश में SIR (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) के तहत गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से जारी है. इसी क्रम में अशोकनगर जिला शुरुआत से ही आगे रहते हुए 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है. अशोकनगर जिले ने 100 प्रतिशत एसआईआर का कार्य तय समय से सात दिन पहले पूरा कर लिया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह के नेतृत्व में यह उपलब्धि हासिल की गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके लिए कलेक्टर आदित्य सिंह को बधाई दी है. 

तेजी से जारी है काम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का काम तेज गति से जारी है. आज अशोक नगर जिले ने एसआईआर का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है. उन्होंने अशोक नगर के सभी शासकीय सेवकों और नागरिकों को धन्यवाद देते हुआ कहा कि यह उपलब्धि सभी के समन्वित प्रयास और अथक परिश्म से संभव हुई है. 

13 जिलों में 90 प्रतिशत काम पूरा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के अनुसार, प्रदेश में गुरुवार शाम तक 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 84 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि तेज गति से चल रहे इस अभियान में प्रदेश में 13 जिलों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर उतकृष्ट प्रदर्शन किया है. 

37 जिलों में 80 प्रतिशत कार्य पूरा
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 37 जिलों में 80 प्रतिशत से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने डिजिटलाइजेशन अभियान में जुटे सभी शासकीय सेवकों, बीएलओ और सहयोगी नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों की बदौलत यह महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय से पहले पूर्णता की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सतत प्रयासों से इस सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

इन जिलों में 90 प्रतिशत काम पूरा

  • अशोकनगर – 100%
  • बैतूल – 97.5%
  • सीहोर – 96.3%
  • नीमच-95.4%
  • मंदसौर -94%
  • सीधी – 93.6%
  • शाजापुर – 93.57%
  • आगर मालवा -92.63%
  • मंडला -92.03%
  • बालाघाट -91.33%
  • गुना -91%
  • राजगढ़ -90.5%
  • उमरिया -90.2%

यह भी पढ़ें-'तुम खूबसूरत नहीं हो, 12 लाख दो या तीन तलाक!' मौलाना पति की प्रताड़ना तंग हुई पत्नी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

