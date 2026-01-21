आरोपों के बीच हटाए गए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह, दिन में सम्मान करने का हुआ था ऐलान, साकेत मालवीय को जिम्मेदारी

Collector Aditya Singh Transferred-मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह का तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह अब साकेत मालवीय अशोकनगर के नए कलेक्टर होंगे. आदित्य सिंह को अब भोपाल में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में उपसचिव बनाया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

क्यों हुआ अचानक तबादला

यह तबादला काफी चर्चा में है क्योंकि इसके पीछे आनंदपुर ट्रस्ट के साथ हुआ विवाद माना जा रहा है. दो दिन पहले खबर आई थी कि ट्रस्ट ने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आदित्य सिंह के शिकायत की है. आरोप लगाया गया था कि कलेक्टर ने ट्रस्ट से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी. हालांकि, अभी तक इस शिकायत का कोई आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन इन आरोपों के तुरंत बाद यह कार्रवाई कर दी गई.

एक ही दिन में सम्मान और रवानगी

दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उनका तबादला हुआ, उसी दिन दोपहर में सरकार ने उनके अच्छे काम के लिए इनाम की घोषणा की थी. मतदाता सूची के काम में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्यपाल उन्हें 25 जनवरी को सम्मानित करने वाले थे. लेकिन सम्मान मिलने से 4 दिन पहले ही उन्हें जिले से हटा दिया गया. बता दें कि कलेक्टर आदित्य सिंह की पहचान जिले में एक सक्रिय अधिकारी के रूप में रही है.

लोगों के बीच थे काफी सक्रिय

कलेक्टर आदित्य सिंह अक्सर साइकिल से गांवों का दौरा करते थे और लोगों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे. वहीं बारिश के दौरान जब जिले में बाढ़ आई, तो वे खुद आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैदान में उतर गए थे. कलेक्टर आदित्य सिंह की कार्यशैली ऐसी थी कि जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या 1200 तक पहुंच गई थी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बार सार्वजनिक मंचों से उनके काम की तारीफ कर चुके थे.

