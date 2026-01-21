Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3082195
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhअशोक नगर

आरोपों के बीच हटाए गए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह, दिन में सम्मान करने का हुआ था ऐलान, साकेत मालवीय को जिम्मेदारी

MP News-विवादों के बीच अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह को हटाया गया है. उनकी जगह आईएएस साकेत मालवीय को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. कलेक्टर आदित्य सिंह पर आनंदपुर धाम से 3 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आरोपों के बीच हटाए गए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह, दिन में सम्मान करने का हुआ था ऐलान, साकेत मालवीय को जिम्मेदारी

Collector Aditya Singh Transferred-मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह का तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह अब साकेत मालवीय अशोकनगर के नए कलेक्टर होंगे. आदित्य सिंह को अब भोपाल में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में उपसचिव बनाया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. 

क्यों हुआ अचानक तबादला
यह तबादला काफी चर्चा में है क्योंकि इसके पीछे आनंदपुर ट्रस्ट के साथ हुआ विवाद माना जा रहा है. दो दिन पहले खबर आई थी कि ट्रस्ट ने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आदित्य सिंह के शिकायत की है. आरोप लगाया गया था कि कलेक्टर ने ट्रस्ट से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी. हालांकि, अभी तक इस शिकायत का कोई आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन इन आरोपों के तुरंत बाद यह कार्रवाई कर दी गई. 

एक ही दिन में सम्मान और रवानगी
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उनका तबादला हुआ, उसी दिन दोपहर में सरकार ने उनके अच्छे काम के लिए इनाम की घोषणा की थी. मतदाता सूची के काम में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्यपाल उन्हें 25 जनवरी को सम्मानित करने वाले थे. लेकिन सम्मान मिलने से 4 दिन पहले ही उन्हें जिले से हटा दिया गया. बता दें कि कलेक्टर आदित्य सिंह की पहचान जिले में एक सक्रिय अधिकारी के रूप में रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के बीच थे काफी सक्रिय
कलेक्टर आदित्य सिंह अक्सर साइकिल से गांवों का दौरा करते थे और लोगों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे. वहीं बारिश के दौरान जब जिले में बाढ़ आई, तो वे खुद आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैदान में उतर गए थे. कलेक्टर आदित्य सिंह की कार्यशैली ऐसी थी कि जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या 1200 तक पहुंच गई थी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बार सार्वजनिक मंचों से उनके काम की तारीफ कर चुके थे.

यह भी पढ़ें-करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, CCTV में कैद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsashoknagar newsmp latest news

Trending news

mp news
MP में आएगा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का दौर, CM मोहन यादव-NVIDIA के बीच AI साझेदारी
mp news
MP और मालदीव के बीच नई दोस्ती, पर्यटन, शिक्षा और वाइल्डलाइफ के क्षेत्र पर बनी सहमति
mp news
CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में क्यों की बेटे की शादी? कैसे आया था ये आइडिया
mp news
किसानों के लिए खास होगा 2026, जानें क्या करने जा रही MP सरकार? CM ने बताया प्लान
chhattisgarh news
करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, CCTV में कैद
MP Crime News
लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा, बेहोश होने पर पानी डालकर होश में लाए, फिर की हत्या
Indore News Hindi
MP के भिखारी कमाते हैं मीडिल क्साल प्रोफेशनल से भी ज्यादा, 7 दिन में 75000 की कमाई!
bhopal news hindi
WhatsApp का ये एक फीचर आपको कर सकता है कंगाल, समय रहते कर दें ऑफ
Indore Water Crisis
इंदौर में कैसे पहुंचा दूषित पानी, डायरिया कैसे फैली? जानें सरकार ने HC को क्या बताया
chhattisgarh news
PM मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए छग की सृष्टि का चयन, करेंगी राज्य का नाम रोशन