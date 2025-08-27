प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला

MP News-मध्यप्रदेश के अशोकनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है,जहां एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद पिता शव के फंद पर लटकाया और लोगों को बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है. फिर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया और किसी को बिना बताए अस्थियां भी विसर्जित कर दी. जब पुलिस को शक हुआ तो जांच की गई, जिसमें आरोपी का झूठ पकड़ा गया. पुलिस ने बुधवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है.

पत्नी को थी हत्या की जानकारी

पूरी घटना 23 अगस्त की बहादुरपुर थाना क्षेत्र की है. आरोपी की पत्नी ने भी पुलिस को बेटी की हत्या की कहानी बताई. पुलिस ने बताया कि लड़की की मां शुरू से डरी हुई थी, जब उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सच बताया. मां ने बताया कि 23 अगस्त को गुरनीत कमरे में सो रही थी. तभी उसके पिता कमरे में गए और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.

पत्नी को दी बच्चों को मारने की धमकी

हत्या के वक्त पत्नी वहां पहुंच गई. आरोपी ने जब पत्नी को देखा तो धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो वह दूसरे बच्चों को भी मार देगा. इसके बाद से ही पत्नी डरी हुई थी. हत्या के बाद आरोपी ने लड़की के गले में दुपट्टा बांध दिया और बेड पर लिटा दिया. फिर शोर मचाया की बेटी ने आत्महत्या कर ली.

पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी

आरोपी पिता बलिहार सिंह ने पुलिस को बताया की बेटी की रिश्ता 8 महीने पहले दूसरी जगह तय किया था. लेकिन बेटी इससे खुश नहीं थी और वह अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी. इसी बात को लेकर एक दो दिन पहले पिता और बेटी में झगड़ा भी हुआ था. पूछताछ में उसने बताया कि रिश्ते को लेकर वह बार-बार मुंह लग रही थी. इसी बात से वह नाराज था और वह मौके की तलाश में था.

