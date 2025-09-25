42 लाख के जेवरों से सजी मां दुर्गा, सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस गार्ड और CCTV कैमरे

MP News-मध्यप्रदेश में इस समय नवदुर्गा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. इसी बीच मध्यप्रदेश के अशोकनगर सजे में मां दुर्गा के एक पंडाल की चर्चा हर तरफ हो रही है. यहां मां दुर्गा का लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों से आकर्षक श्रृंगार किया गया है. झांकी की सुरक्षा में पुलिस गार्ड तैनात किए गए हैं.

आभूषणों की लगती है बोली

यह झांकी शहर की जिंद बाबा झांकी समिति द्वारा गौशाला रोड पर बनाई गई है. झांकी समिति के संयोजक महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि झांकी का यह 37वां स्थापना वर्ष है. हर साल श्रद्धालुओं के द्वारा माता के दरबार में सोने-चांदी के आभूषण से माता का श्रृंगार कराया जाता है. विसर्जन के बाद आभूषणों की बोली लगाई जाती है, श्रद्धालु बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं.

35 तौला सोना और 4 किलो चांदी

इस साल श्रद्धालुओं और समिति के द्वारा 42 लाख के आभूषणों के आकर्षक श्रृंगार किया गया है. माता के आभूषणों में सोने की 10 अंगूठियां, 3 बाजूबंद, आधा तौला के बेंदी, नथ, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, करधौनी, रानी हार, हार, सोने की बिंदी, चांदी की 5 जोड़ी पायल, 10 चांदी की चूड़ी, 2 ब्रेसलेट, तुलसी माला, बर्तन, कलश, चरण पादुकाएं, श्रृंगार कांच, साढ़े 3 किलो का चांदी का मुकुट शामिल है.

झांकी पर कड़ी सुरक्षा

समिति के महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि पिछली वर्ष श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गे जी का श्रंगार 27 लाख के आभूषणों से किया गया था. इस विशेष झांकी पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. 24 घंटे मां की सुरक्षा में 1 से 4 गार्ड तैनात रहते हैं, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं. इसके अलावा झांकी के आसपास पांच सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी के लिए लगाए गए हैं.

