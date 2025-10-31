Advertisement
सरकारी अस्पताल बना 'बार'! सर्जिकल वार्ड के बिस्तर पर बैठकर शराब पीता मिला मरीज, नर्सिंग ऑफिसर ने रंगे हाथ पकड़ा

Ashoknagar News-अशोकनगर में अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज अपने रिश्तेदार के साथ शराब पीता नजर आ रहा है. मौके पर पहुंची नर्सिंग ऑफिसर ने दोनों को रंगे हाथों पकड़  लिया. नर्स ने वीडियो भी बनाया और जिसमें मरीज और उसके रिश्तेदार बेड पर बैठे शराब पी रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:23 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनुशासनहीनता का शर्मनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में सर्जिकल वार्ड में भर्ती के मरीज अपने रिश्तेदारों के साथ अस्पताल के बेड पर बैठकर शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार रात करीब साढ़े 8 बजे की है. मरीज की पहचान देवेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो सर्जिकल वार्ड में भर्ती था. घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

अस्पताल में शराब पी रहा था मरीज 
वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि देवेंद्र यादव और उसके दो रिश्तेदार अस्पताल के पंलग पर बैठकर शराब पी रहे हैं. तबी वहां नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी पहुंचीं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. उन्होंने कड़े शब्दों में मरीज और उसके रिश्तेदारों को फटकार लगाई. गायत्री चौधरी ने कहा कि हम लोग आपकी सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं. ये अस्पताल हमारा मंदिर है और आप यहां शराबी पी रहे हैं, शर्म नहीं आती. इस बात पर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए. 

सफाई देने की कोशिश की
नर्सिंग ऑफिसर के सवालों पर देवेंद्र और उसके रिश्तेदारों ने शुरुआत में सफाई देने की कोशिश की. उन्होंने गिलास को छिपाने की कोशिश की और कहा कि वे भोजन कर रहे हैं. लेकिन जब गायत्री चौधरी ने गिलास उठाकर कैमरे के सामने दिखाया तो उसमें शराब भरी हुई थी. इस पर तीनों के पास कोई जवाब नहीं बचा. नर्सिंग ऑफिसर की डांट के बाद मरीज और उसके रिश्तेदारों ने अपनी गलती मान ली. इसके बाद माफी मांगते हुए कहा कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे. 

अनुशासनहीनता नहीं करेंगे बर्दाश्त
इस घटना को अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र सिखावत ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर ने बिल्कुल सही कदम उठाया है. अस्पातल में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि मरीज और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. 

