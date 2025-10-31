सरकारी अस्पताल बना 'बार'! सर्जिकल वार्ड के बिस्तर पर बैठकर शराब पीता मिला मरीज, नर्सिंग ऑफिसर ने रंगे हाथ पकड़ा

MP News-मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनुशासनहीनता का शर्मनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में सर्जिकल वार्ड में भर्ती के मरीज अपने रिश्तेदारों के साथ अस्पताल के बेड पर बैठकर शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार रात करीब साढ़े 8 बजे की है. मरीज की पहचान देवेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो सर्जिकल वार्ड में भर्ती था. घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अस्पताल में शराब पी रहा था मरीज

वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि देवेंद्र यादव और उसके दो रिश्तेदार अस्पताल के पंलग पर बैठकर शराब पी रहे हैं. तबी वहां नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी पहुंचीं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. उन्होंने कड़े शब्दों में मरीज और उसके रिश्तेदारों को फटकार लगाई. गायत्री चौधरी ने कहा कि हम लोग आपकी सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं. ये अस्पताल हमारा मंदिर है और आप यहां शराबी पी रहे हैं, शर्म नहीं आती. इस बात पर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए.

सफाई देने की कोशिश की

नर्सिंग ऑफिसर के सवालों पर देवेंद्र और उसके रिश्तेदारों ने शुरुआत में सफाई देने की कोशिश की. उन्होंने गिलास को छिपाने की कोशिश की और कहा कि वे भोजन कर रहे हैं. लेकिन जब गायत्री चौधरी ने गिलास उठाकर कैमरे के सामने दिखाया तो उसमें शराब भरी हुई थी. इस पर तीनों के पास कोई जवाब नहीं बचा. नर्सिंग ऑफिसर की डांट के बाद मरीज और उसके रिश्तेदारों ने अपनी गलती मान ली. इसके बाद माफी मांगते हुए कहा कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुशासनहीनता नहीं करेंगे बर्दाश्त

इस घटना को अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र सिखावत ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर ने बिल्कुल सही कदम उठाया है. अस्पातल में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि मरीज और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें-इंदौर की महिला को उज्जैन में फंसाया, फिर रतलाम के युवक को बेचा, 1.50 लाख में की डील

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ashoknagar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!