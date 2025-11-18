Advertisement
सोशल मीडिया पर छाई MP की 'खूबसूरत नर्स', एक वीडियो से बटोरी वाह-वाही, कलेक्टर ने किया सम्मानित

Ashoknagar News-अशोकनगर में जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी को कलेक्टर ने सम्मानित किया है. नर्सिंग ऑफिसर ने ड्यूटी के दौरान सर्जिकल वार्ड में बैठकर शराब पी रहे मरीज और उसके साथियों को शराब पीने से रोका था. उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ.

Nov 18, 2025, 07:25 PM IST
Ashoknagar Viral Nurse-मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल में अपनी ड्यूटी और सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती के कारण नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जिला कलेक्टर ने उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है. सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर गायत्री चौधरी ने जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज और उसके रिश्तेदारों को पलंग पर बैठकर शराब पीने से रोका था. उनके इसी निडर कदम की सराहना कलेक्टर ने की है. 

अस्पताल को बताया था मंदिर 
बीती 29 अक्टबूर की रात 11 बजे, नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी ने मरीज देवेंद्र यादव और उसके परिजनों को अस्पताल परिसर के अंदर नशा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. गायत्री ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हम लोग आपकी सेवा में दिन-रात लगे हैं. ये अस्पताल हमारा मंदिर है और आप लोग बैठकर शराब पी रहे हैं. आपको शर्म आनी चाहिए. उनके हस्तक्षेप के बाद शराबियों ने माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया. 

कलेक्टर ने किया सम्मानित 
नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी के इस साहसिक कदम पर अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया. कलेक्टर ऑफिस की ओर से कहा गया कि बीते 29 अक्टूबर को रात 11 बजे जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को शराब का सेवन करते हुए पाया गया. इस दौरान अपनी ड्यूटी निभा रही नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी ने अपने कार्यस्थल को मंदिर बताकर उनको ऐसा कार्य न करने की समझाइश देकर उन लोगों को शराब का सेवन करने से रोका. इस प्रकार निडर होकर गायत्री ने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और कुशलतापूर्ण तरीके से निर्वहन किया गया. कलेक्टर ने गायत्री के इस कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं गायत्री
नर्सिंग ऑफिसर के साथ-साथ गायत्री चौधरी एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी हैं और मिस बैतूल में सेकंड रनर अप भी रह चुकी हैं. जिसके चलते उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. उनकी खूबसूरती और कर्तव्यनिष्टा का यह मिश्रम इन दिनों सुर्खियों में हैं. 

