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टोल नाके के पास कार में मिले युवक-युवती के शव, युवती के गले पर घाव और युवक को लगी गोली, जांच की मांग

Ashoknagar News-अशोकनगर में टोल नाके के पास खड़ी एक कार से ऋतिक और मुस्कान नाम के युवक-युवती के लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई है. घटनास्थल से पुलिस को पिस्टल और सल्फास मिला है, वहीं परिजनों ने इसे आत्महत्या न मानकर सुनियोजित हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:54 PM IST
टोल नाके के पास कार में मिले युवक-युवती के शव, युवती के गले पर घाव और युवक को लगी गोली, जांच की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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