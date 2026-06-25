टोल नाके के पास कार में मिले युवक-युवती के शव, युवती के गले पर घाव और युवक को लगी गोली, जांच की मांग

पुलिस मामले की जांच में जुटी

गुरुवार को ईसागढ़ टोल लेन के पास खड़ी एक ई-20 कार में दोनों के शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. अब पुलिस की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा आत्मघाती कदम है या फिर किसी बड़ी साजिश के तहत की गई दोहरी हत्या. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.