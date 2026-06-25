टोल नाके के पास कार में मिले युवक-युवती के शव, युवती के गले पर घाव और युवक को लगी गोली, जांच की मांग

राज्य चुनें
Ashoknagar Two Bodies Found in Car-मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. देहात थाना क्षेत्र के महाना गांव के पास स्थित टोल नाके के निकट एक कार से युवक और युवती के शव मिले हैं. दोनों के शव बरामद होने के बाद हत्या और आत्महत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
युवती के गले पर निशान, युवक को लगी गोली
जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान ऋतिक और मुस्कान के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे. कार के अंदर दोनों के शव पड़े मिले. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती के गले पर कटे हुए घाव तथा शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि युवक को गोली लगी हुई है. घटनास्थल से एक पिस्टल और सल्फास भी बरामद किया गया है.
बुधवार शाम को निकले थे घर से
पुलिस फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, वहीं परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है. बताया जा रहा है कि युवक और युवती बुधवार शाम घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
गुरुवार को ईसागढ़ टोल लेन के पास खड़ी एक ई-20 कार में दोनों के शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. अब पुलिस की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा आत्मघाती कदम है या फिर किसी बड़ी साजिश के तहत की गई दोहरी हत्या. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!