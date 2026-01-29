लड़कियों को रिझाने के लिए युवक करता था वशीकरण के टोटके, आकर्षित करने के लिए इत्र लगाकर और मंत्र पढ़ते हुए निकलता था आरोपी

Young Man Arrested-मध्यप्रदेश के अशोकनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक लड़कियों को आकर्षित करने के लिए तंत्र-मत्र और इत्र का सहारा ले रहा था. युवक अपने घर से इत्र लगाकर निकलता था और लड़कियों का पीछा करता था. इस दौरान वह मंत्र भी पड़ता था. पुलिस ने नाबालिग छात्रों के परिजनों की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. तलाशी के दौरान तंत्र-मंत्र सामग्री मिली है.

मनचले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लड़कियों को आकर्षित करने के लिए तंत्र-मंत्र और इत्र का सहारा लेने वाले एक मनचले को पुलिस को गिरफ्तार किया है. आरोपी विशाल रघुवंशी स्कूली छात्राओं का पीछा कर उन पर वशीकरण के टोटके आजमा रहा था. गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को तलाशी के दौरान उसके पास से तंत्र-मंत्र की किताबैं और इत्र की बोतलें मिली हैं. जब पुलिस ने इत्र की बोतल को देखा तो युवक ने पुलिसकर्मियों से कहा कि उसे न छुआ जाए वह सिद्ध किया हुआ है.

छात्राओं ने की थी शिकायत

मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार को स्कूल की नाबालिग छात्राओं और उनके परिजनों ने मनचले युवक को लेकर शिकायत की थी. छात्राओं को पिछले तीन दिन से एक अज्ञात युवक उनका पीछा कर रहा था और परेशान कर रहा था. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छात्राओं के परिजनों के साथ स्कूल पहुंची, जहां पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इत्र लगाना और मंत्र पढ़ता था युवक

पुलिस ने बताया कि जब आरोपी विशाल रघुवंशी ने पुलिस को बताया कि वह इत्र लगाकर चलते फिरते मंत्र पड़ता रहता था और लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पीछा करता था. पुलिस ने द्वारा यह भी बताया गया कि जब उनके द्वारा आरोपी युवक के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह तंत्र-मंत्र में भरोसा करता है. युवक के दोस्तों ने बताया कि वह बहुत दिनों से इत्र लगाकर कर लड़कियों का पीछा कर रहा था.

