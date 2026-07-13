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अशोकनगर में बड़ा खुलासा: पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, दामाद बनता था एजेंट, बेटी देती थी साथ

अशोकनगर पुलिस ने दीपेश कॉलोनी में छापेमारी के दौरान एक सेक्स रैकेट और हनी-ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सीमा अहिरवार को उसके दामाद भरत अहिरवार, दो महिलाओं और छह पुरुषों के साथ पकड़ा गया.

Written ByZee News DeskEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:27 PM IST
अशोकनगर में बड़ा खुलासा: पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, दामाद बनता था एजेंट, बेटी देती थी साथ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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