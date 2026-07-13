अशोकनगर में बड़ा खुलासा: पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, दामाद बनता था एजेंट, बेटी देती थी साथ

पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़

पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश और मुगावली SDOP सनव बी. खान व कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने दीपेश कॉलोनी में सीमा अहिरवार के घर पर योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सीमा अहिरवार और उसके दामाद (जो एजेंट का काम करता था) को मौके से गिरफ्तार किया. इसके अलावा गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल दो अन्य महिलाओं और छह पुरुषों को भी पकड़ा गया. पुलिस ने मौके से ₹2.10 लाख नकद और तीन मोबाइल फोन जब्त किए, और सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.