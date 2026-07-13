अशोकनगर में बड़ा खुलासा: पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, दामाद बनता था एजेंट, बेटी देती थी साथ

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अशोकनगर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, बल्कि ब्लैकमेल और हनी ट्रैप से जुड़े एक अहम मामले का भी खुलासा किया. पुलिस ने गैंग की महिला सरगना, उसके दामाद और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से ₹2.10 लाख नकद और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए. जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं.
पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़
पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश और मुगावली SDOP सनव बी. खान व कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने दीपेश कॉलोनी में सीमा अहिरवार के घर पर योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सीमा अहिरवार और उसके दामाद (जो एजेंट का काम करता था) को मौके से गिरफ्तार किया. इसके अलावा गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल दो अन्य महिलाओं और छह पुरुषों को भी पकड़ा गया. पुलिस ने मौके से ₹2.10 लाख नकद और तीन मोबाइल फोन जब्त किए, और सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
25 लाख रुपये से ज्यादा ऐंठे
मुख्य महिला आरोपी सीमा अहिरवार का एक और खतरनाक पहलू तब सामने आया जब शिकायतकर्ता विक्रांत जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सीमा अहिरवार ने अपनी बेटी अंजलि अहिरवार और दामाद भरत अहिरवार के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को हनी ट्रैप में फंसाया. आरोपियों ने पीड़ित की आपत्तिजनक (अश्लील) तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी दी. इस गैंग ने पीड़ित को झूठे रेप केस में फंसाने और खुदकुशी करने की धमकी देकर बेरहमी से ब्लैकमेल किया. इसी डर का फायदा उठाकर आरोपियों ने पीड़ित से 25 लाख रुपये से ज़्यादा ऐंठ लिए और जबरदस्ती कई जमीनों की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर करवा ली.
जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज किया है. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सीमा अहिरवार और उसके दामाद भरत अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीमें फरार आरोपी और गैंग की सदस्य, उसकी बेटी अंजलि अहिरवार का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं. सीमा अहिरवार के इसी तरह के अपराध करने के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, पुलिस अदालत से उसकी पुलिस रिमांड (PR) की मांग कर रही है. पुलिस को शक है कि शहर के कई अन्य प्रभावशाली लोग भी इस रैकेट में शामिल हो सकते हैं और जल्द ही उनके नाम सामने आने की उम्मीद है.
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