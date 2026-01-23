Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhअशोक नगर

इंटरनेट की गलियों में डकैती! 2.40 लाख फॉलोअर्स वाला यूट्यूब चैनल चोरी, 10 लाख लूटे

Ashoknagar Youtube chennel News: अशोकनगर जिले में एक युवक की 5 साल की मेहनत पर साइबर ठगों ने पानी फेर दिया है. बता दें कि 2020 में चालू किया यूट्यूब चैनल को हैककर लगभग 10 लाख रुपए भी हड़प लिए हैं. मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:52 PM IST
Mp Cyber Crime News: इन दिनों साइबर ठगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के बायवेनी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक का यूट्यूब चैनल चोरी कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने डिजिटल में सेंधमारी कर यूट्यूब चैनल पर लगभग 10 लाख रुपए को भी लूट लिया है. बता दें कि युवक पिछले 5 साल से अपनी मेहनत के दम पर भजन गाकर और ढोल की थाप पर अपनी किस्मत संवारने का काम करते थे. लेकिन सुरेश लोधी, शिकायत लेकर दर-दर भटकने पर मजबूर हैं. 

आपको बता दें कि सुरेश नाम का युवक अलग-अलग कार्यक्रमों में जाकर ढोलक और पैड बजाने का काम करते हैं. सुरेश ने पांच साल पहले 2020 में उन्होंने अपना हुनर दुनिया को दिखाने के लिए एक चैनल की शुरूआत की थी. इस चौनल पर सुरेश अपने और स्थानीय कलाकारों के भजनों के वीडियो अपलोड किया करते थे. इसके बाद धीरे-धीरे उनके 1.80 लाख फोलोअर्स हो गए. लेकिन दो साल ही वह अपने इस चैनल को चला पाए, 2023 में किसी ने चैनल को हैक कर लिया था. उसके बाद सुरेश को लगा कि चैनल बंद हो गया. उनको नहीं पता था कि इसकी शिकायत भी की जा सकती है. अब पिछले दो महीने से चैनल को रिकवर कराने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. 

10 लाख भी हड़प लिए
सुरेश ने बताया कि चैनल के माध्यम से करीब 30 हजार रुपए प्रति महिना कमाई होने लगी थी. घर की माली हालत सुधरने वाली थी, कि दो साल में ही साइबर ठगों की नजर उनके चैनल पर पड़ गई. हैकर ने बड़ी चालाकी से चैनल को हैक कर उसका पासवर्ड भी बदल दिया. आगे बताया कि पिछले तीन साल में लगभग 10 लाख रुपए की कमाई भी साइबर ठग ने यूट्यूब से अपने खाते में ट्रांसफर करा ली. वहीं इस चैनल पर 2.40 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं. इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है. 

कैसे चोरी हुआ चैनल?
इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि साइबर टीम ने जब इसकी जांच की तो पता चला है कि सुरेश लोधी की जीमेल आईडी का पासवर्ड चुराकर पासवर्ड बदल दिया है. उसी आईडी से उनका यूट्यूब चैनल भी चल रहा था. इससे वह चैनल चोरी हो गया है. वहीं उन्होंने आगे बताया के 1 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच की जांच की तो यह जीमेल आईडी पांच अलग अलग नंबरों पर चल रही थी. बता दें कि यह सभी मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के प्रदीप साहू पुत्र जगदीश के नाम है. इससे पुलिस अब इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी है. 

