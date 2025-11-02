'शादी नहीं हुई, तो लगा दूंगा छलांग...' 15 घंटे से 150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, देखें नजारा

Chanderi Tower Drama: चंदेरी थाना क्षेत्र के पांडरी गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सनकी प्रेमी 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक बीते 15 घंटे से टावर पर बैठा हुआ है और अपनी प्रेमिका से शादी कराने की जिद पर अड़ा है. नीचे तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और परिजन लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं है. उसकी एक ही मांग है “जब तक शादी नहीं होगी, नीचे नहीं उतरूंगा.” टावर के नीचे भीड़ जमा है और लोग दूर से इस तमाशे को देख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह 22 वर्षीय युवक शिवपुरी जिले के बामौरकला क्षेत्र के मदावन गांव का रहने वाला है, जो अपने मामा के घर पांडरी गांव में रह रहा था. वह अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार करता है. शनिवार शाम करीब 7 बजे अचानक वह गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पहले तो लोगों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह पूरी रात वहीं बैठा रहा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश में जुटे हैं.

युवक को नीचे उतारने की कोशिश

तहसीलदार और पुलिसकर्मी लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह तब तक नीचे आने से मना कर रहा है जब तक उसकी प्रेमिका से शादी तय नहीं कर दी जाती. अधिकारी उसे पहले नीचे उतरने की बात कह रहे हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा है. गांव में यह पूरा नजारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है. कई लोग रातभर मौके पर डटे रहे और मोबाइल कैमरों से इस नजारे की तस्वीरें खींचते रहे. फिलहाल पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की पूरी कोशिश कर रही है. (रिपोर्टः संजय लोहानी, अशोकनगर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!