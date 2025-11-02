Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2985415
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'शादी नहीं हुई, तो लगा दूंगा छलांग...' 15 घंटे से 150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, देखें नजारा

Ashoknagar Lover on Tower: अशोकनगर जिले के पांडरी गांव में एक 22 वर्षीय युवक 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की जिद पर अड़ा है और बीते 15 घंटे से नीचे उतरने से इनकार कर रहा है. प्रशासन और पुलिस लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह तभी नीचे आने की बात कह रहा है जब शादी पक्की हो जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'शादी नहीं हुई, तो लगा दूंगा छलांग...'
'शादी नहीं हुई, तो लगा दूंगा छलांग...'

Chanderi Tower Drama: चंदेरी थाना क्षेत्र के पांडरी गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सनकी प्रेमी 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक बीते 15 घंटे से टावर पर बैठा हुआ है और अपनी प्रेमिका से शादी कराने की जिद पर अड़ा है. नीचे तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और परिजन लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं है. उसकी एक ही मांग है “जब तक शादी नहीं होगी, नीचे नहीं उतरूंगा.” टावर के नीचे भीड़ जमा है और लोग दूर से इस तमाशे को देख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह 22 वर्षीय युवक शिवपुरी जिले के बामौरकला क्षेत्र के मदावन गांव का रहने वाला है, जो अपने मामा के घर पांडरी गांव में रह रहा था. वह अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार करता है. शनिवार शाम करीब 7 बजे अचानक वह गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पहले तो लोगों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह पूरी रात वहीं बैठा रहा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश में जुटे हैं.

युवक को नीचे उतारने की कोशिश 
तहसीलदार और पुलिसकर्मी लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह तब तक नीचे आने से मना कर रहा है जब तक उसकी प्रेमिका से शादी तय नहीं कर दी जाती. अधिकारी उसे पहले नीचे उतरने की बात कह रहे हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा है. गांव में यह पूरा नजारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है. कई लोग रातभर मौके पर डटे रहे और मोबाइल कैमरों से इस नजारे की तस्वीरें खींचते रहे. फिलहाल पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की पूरी कोशिश कर रही है.  (रिपोर्टः संजय लोहानी, अशोकनगर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ashoknagar news

Trending news

betul crime news
जब सुलग उठा मुलताई! आदिवासी समाज ने बंद करवाईं दुकानें, मांगी फांसी की सजा
bhind crime news
जब मां बनी हैवान! शक में ममता ने खुद की उजाड़ दी गोद, फिर पति के गुप्तांग के साथ...
Narendra Modi
PM मोदी ने दी 14260 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात, बोले- वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने बताया कैसे हो रहा मध्य प्रदेश का विकास, क्या है रोड मैप?
mp news
MP में सरकारी दवा सैंपल डिलीवरी सिस्टम बदला, अब पोस्टमैन सीधे लैब तक पहुंचाएंगे
ujjain news
यहां गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन, खाकर खुश हुए सलमान और ऐश्वर्या! खूब जुटी भीड़
baloda bazar news
3 बच्चों की मां ने 15 साल छोटे प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या,इंस्टा पर हुई थी दोस्ती
satna news
सतना में पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा, गैलन में लगी भीषण आग, दो बच्चों समेत पांच झुलसे
Korba News
साइकिल चलाते समय बच्चे की बिगड़ी तबीयत, एक्स-रे में खुला चौंकाने वाला राज, डॉक्टर...
indore news
इंदौर की केमिकल फैक्ट्री में अग्निकांड, दो महिलाएं जिंदा जलीं,दीपक की लौ से भड़की आग