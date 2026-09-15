अशोकनगर में बड़ा हादसा: कुएं में डूबने से 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, एक झटके में बुझ गए घर के चारों चिराग

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मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंदेरी के विक्रमपुर गांव में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मातम पसर गया. खेत की तरफ घूमने गए एक ही परिवार के चार सगे भाइयों की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान बलवीर कुशवाहा के बेटों- देव (9), त्रिवेद (7), महादेव (6) और प्रियांश (4) के रुप में हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस दुखद घटना से परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.
कुएं में डूबने से 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
बताया जा रहा है कि चंदेरी के चींटिया मोहल्ले में रहने वाले बलवीर कुशवाहा के चारों छोटे बच्चे स्कूल के बाद खेतों की तरफ गए थे. आशंका है कि कुएं में झांकते समय एक बच्चा फिसल गया और उसे बचाने की कोशिश में चारों भाई एक-एक करके गहरे पानी में डूब गए. इस दुखद हादसे के वक्त पिता मजदूरी पर थे और मां मायके गई हुई थी. जब दोपहर में कुएं से चारों बच्चों के शव निकाले गए, तो परिजनों की चीखों से पूरा गांव दहल उठा.
चीखों से दहल उठा पूरा गांव
इस दुखद घटना ने सभी को रुला दिया है. एक साथ चार मासूमों की अर्थियां निकलने से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस और तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सरकार की ओर से आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है.
पुलिस के मुताबिक, चारों बच्चे अपनी दादी के साथ रहते थे. बच्चों के पिता बलवीर कुशवाहा मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी मां कुछ समय से अपने मायके में रह रही हैं. चारों बच्चे सोमवार सुबह घर से निकले थे. जब वे काफी देर तक वापस नहीं आए, तो उनकी दादी ने गांव में उन्हें खोजना शुरू किया. तभी एक ग्रामीण ने खेतों के पास एक कुएं में बच्चे का शव देखा. ग्रामीणों के अनुसार, परिवार का उस कुएं के पास एक पुराना घर भी है जहां शव मिले थे, और बच्चे अक्सर अपनी दादी के साथ वहां जाते थे. आशंका है कि हादसे वाले दिन भी बच्चे खेलते-खेलते वहां चले गए होंगे.
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