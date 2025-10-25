Advertisement
इंदौर जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग, 10 मिनट में जलकर हुई खाक, शीशे तोड़ बचाई यात्रियों की जान

Ashoknagar News-अशोकनगर में भीषण हादसा हो गया, इंदौर जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई. बस में करीब 40 से 45 लोग सवार थे, हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है. सभी यात्री सुरक्षित हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:26 PM IST
इंदौर जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग, 10 मिनट में जलकर हुई खाक, शीशे तोड़ बचाई यात्रियों की जान

Passenger Bus Caught Fire-मध्यप्रदेश के अशोकनगर में भीषण हादसा हो गया. इंदौर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई. महज 10 मिनट के अंदर पूरी बस जलकर खाक हो गई. बस में 40 से 45 यात्री सवार थे, आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई. ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी ने कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला. वहीं पास में खेतों में काम कर रहे मजदूर भी मदद के लिए दौड़े. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं. घटना ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव के पास रात करीब 8 बजे की है.

बस जलकर हुई खाक
बस में आग लगने की सूचना मिलते ही ईसागढ़ और अशोकनगर पुलिस मौके पर पहुंची. दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पानी खत्म होने के बाद भी लपटे उठती रही. इसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. 

यात्रियों से फुल थी बस 
बस स्टाफ ने बताया कि यह बस पिछोर से चलकर ईसागढ़ और अशोकनगर के रास्ते इंदौर जा रही थी और लगभग बस की सभी सीटें भरी हुई थीं. स्टाफ का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी होगी. बस में आग लगने के बाद सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया. बस के अंदर जाकर जांच भी की गई है. 

बस में आ रही थी बदबू
बस में सवार यात्री हेमंत लोधी ने बताया कि बस में कुछ देर पहले से बदबू आ रही थी. बदबू ऐसी थी जैसे कुछ जल रहा हो. बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी, सीटों के अलावा कुछ लोग बीच में भी खड़े हुए थे. जब एक लड़के ने जाकर ड्राइवर बताया कि बस में आग लग रही है, बदबू आ रही है. तब ड्राइवर ने उतर कर देखा तो बस के अगले हिस्सें में आग लगी हुई थी. 

कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला
इस बस में कदवाया थाने के हेड कॉन्स्टेबल अरविंद सिंह रघुवंशी सवार थे. उन्होंने बताया कि वह अशोकनगर जा रहे थे. जैसे ही बमनाबर गांव के पास पहुंचे तो अचानक से बस के अगले हिस्से में आग लग गई. देखा तो धुआं निकलने लगा था आग की लपटें बढ़ती जा रही थी. तुरंत की बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकलने को कहा. लेकिन गेट से एक साथ इतने यात्री नहीं निकल पाते, इसलिए मैंने और ड्राइवर दोनों ने बस के सभी कांच तोड़ दिए और एक-एक कर सभी को बाहर निकाला.

