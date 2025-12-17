Advertisement
30 लाख की बेस प्राइस, फिर LSG ने 2.2 करोड़ में कैसे खरीदा; अक्षत रघुवंशी के पिता ने बताई अंदर की बात

Akshat Raghuwanshi: अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी इस बार आईपीएल में अपना जलवा दिखाएंगे. लेकिन 30 लाख की बेस प्राइस वाले अक्षत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने कैसे खरीदा इसका खुलासा उनके पिता ने किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:16 PM IST
अक्षत रघुवंशी कैसे पहुंचे IPL
अक्षत रघुवंशी कैसे पहुंचे IPL

IPL Auction Akshat Raghuwanshi: आईपीएल ऑक्शन में मध्य प्रदेश के अक्षत रघुवंशी की बोली ने भी सबको चौंका दिया. 30 लाख के बेस प्राइस वाले अक्षत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है. खास बात यह है कि अक्षत को खरीदने के लिए कई टीमें प्रयास में थी, लेकिन बाजी एलएसजी ने मारी है. आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी बोली लगने के बाद न केवल क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर अक्षत का नाम है बल्कि सभी लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं. एमपी के अशोकनगर जिले से आने वाले अक्षत ने अपने पिता केपी रघुवंशी से ही क्रिकेट की बारिकियां सीखी हैं. ऐसे में अक्षत की इतनी बड़ी बोली कैसे लगी इसका राज भी उनके पिता ने खोला है. 

अक्षत पर पहले से थी टीमों की नजर 

अक्षत रघुवंशी के पिता केपी रघुवंशी ने बताया कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पहले रणजी ट्रॉफी में शानदार खेल के बाद अक्षत को अंडर-24 का कप्तान बनाया गया था. ऐसे में उसके प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल टीमों की नजर ऑक्शन से पहले ही उस पर थी. केपी रघुवंशी ने बताया कि आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से पहले ही आईपीएल की 10 में से 9 टीमों ने अक्षत को ट्रॉयल के लिए बुलाया था. जहां अक्षत कुछ टीमों का ट्रॉयल खेलने पहुंचा था, लेकिन कुछ टीमों का ट्रॉयल वह नहीं खेल पाया था, क्योंकि उस वक्त अक्षत मध्य प्रदेश की रणजी टीम का हिस्सा था वह लगातार मैचों में बिजी था. 

अक्षत के पिता ने बताया कि आईपीएल टीमों के ट्रॉयल में भी अक्षत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ऐसे में इस बात की उम्मीद उन्हें पहले ही बढ़ गई थी कि वह इस बार ऑक्शन में न केवल खरीदा जाएगा, बल्कि उसे अच्छा रिसपॉन्स मिलेगा. जहां अक्षत अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरा और उसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है. 

लखनऊ-हैदराबाद ने बोली में लगाई होड़ 

अक्षत का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था. लेकिन आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही उनका नाम आया तो लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच उनके लिए होड़ लग गई. अक्षत पर पहली बोली सनराइजर्स ने लगाई और इसके बाद लखनऊ लाइन में आ गई, दोनों के बीच लगातार अक्षत को खरीदने की होड़ मची रही. बोली 20-20 लाख रुपए से बढ़ रही थी. सनराइजर्स हैदराबाद ने अक्षत पर 2 करोड़ रुपए का दांव लगाया, जिसके बाद लखनऊ ने बोली को आगे बढ़ाते हुए 2.20 करोड़ की बोली लगाई और इस तरह लखनऊ ने ही अक्षत को खरीदा. जिस तरह से लखनऊ-हैदराबाद में अक्षत के लिए होड़ लगी थी. उससे यह तय था कि दोनों टीमों की नजर उनके प्रदर्शन पहले से ही थी.

2025 में शानदार प्रदर्शन 

अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी के लिए 2025 का साल शानदार रहा है. पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में भी अक्षत ने इंदौर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने एमपीएल में शानदार शतक भी लगाया था. ऐसे में अब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में भी उनका जलवा देखने को मिलेगा. 

अक्षत के पिता ने बताया कि पिछली बार उन पर किसी टीम ने बोली नहीं लगाई थी. ऐसे में इस बार अक्षत ने अपने प्रदर्शन को इस बार और सुधारा था और क्रिकेट की बारिकियों पर ध्यान दिया था. जिसके चलते इस बार उन्हें बड़ा मौका मिला है. वहीं अशोकनगर जिले में भी अक्षत की उपलब्धि पर खुशी का माहौल है. 

