अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL ऑक्शन में LSG ने 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा

Akshat Raghuvanshi: मध्य प्रदेश के अशोकनगर के उभरते स्टार क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को आईपीएल 2026 (IPL 2026) मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 20 लाख रुपये की बोली लगाई है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्षत रघुवंशी को लखनऊ सुपर जायंट्स से 2.2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बधाई दी है.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट
बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और अशोकनगर गुना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्षत रघुवंशी की उपलब्धि पर X पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे अशोकनगर जिले के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को @LucknowIPL IPL के साथ ₹2.2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर हार्दिक बधाई.'
हमारे अशोकनगर जिले के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को आईपीएल में @LucknowIPL के ₹2.2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की उपलब्धि पर हार्दिक बधाई।
अक्षत, यह सफलता आपकी वर्षों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। इस उपलब्धि न केवल अशोकनगर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को बड़े सपने… pic.twitter.com/SdkSqg52Py
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 16, 2025
पहली बार अशोकनगर के खिलाड़ी को आईपीएल में मौका
अक्षत रघुवंशी के पिता केपी रघुवंशी किसान हैं और अशोकनगर जिले के छोटे से गांव शहबाजपुर में रहते हैं. अशोकनगर जिले से पहली बार किसी खिलाड़ी का आईपीएल में चयन हुआ है, जिसके बाद जिले भर में खुशी की लहर है और 5.2 करोड़ रुपये की बोली लगने के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की. अक्षत के घर के बाहर सैकड़ो लोगों की भीड़ लग गई और अक्षत के माता-पिता को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी.
4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया
अक्षत रघुवंशी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले हैं और उन्होंने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. जब अक्षत 4 साल के थे, तब वो घर पर ही क्रिकेट खेलते थे और उनके पिता उन्हें सिखाते थे. उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत प्लास्टिक और रबड़ की बॉल से की थी. इसके कुछ साल बाद ग्राउंड जाना शुरू किया था. हालांकि, तब भी उनके पिता ही उनको क्रिकेट के हर एक पहलू को समझाते थे और प्रैक्टिस में मदद करते थे. अक्षत ने रणजी ट्रॉफी में एमपी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वो एमपी अंडर-24 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं.