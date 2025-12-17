Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3044264
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL ऑक्शन में LSG ने 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा

Akshat Raghuvanshi News: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्षत रघुवंशी की उपलब्धि पर X पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे अशोकनगर जिले के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को @LucknowIPL IPL के साथ ₹2.2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर हार्दिक बधाई.'

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL ऑक्शन में LSG ने 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा

Akshat Raghuvanshi: मध्य प्रदेश के अशोकनगर के उभरते स्टार क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को आईपीएल 2026 (IPL 2026) मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 20 लाख रुपये की बोली लगाई है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्षत रघुवंशी को लखनऊ सुपर जायंट्स से 2.2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बधाई दी है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट

बता दें कि  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और अशोकनगर गुना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्षत रघुवंशी की उपलब्धि पर X पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे अशोकनगर जिले के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर अक्षत रघुवंशी को @LucknowIPL IPL के साथ ₹2.2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर हार्दिक बधाई.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 4 साल की उम्र में थामा बल्ला, पिता से सीखी क्रिकेट की बारीकी; IPL में मिले करोड़ों रुपये; कौन हैं अक्षत रघुवंशी, जिन्हें ने खरीदा

पहली बार अशोकनगर के खिलाड़ी को आईपीएल में मौका

अक्षत रघुवंशी के पिता केपी रघुवंशी किसान हैं और अशोकनगर जिले के छोटे से गांव शहबाजपुर में रहते हैं. अशोकनगर जिले से पहली बार किसी खिलाड़ी का आईपीएल में चयन हुआ है, जिसके बाद जिले भर में खुशी की लहर है और 5.2 करोड़ रुपये की बोली लगने के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की. अक्षत के घर के बाहर सैकड़ो लोगों की भीड़ लग गई और अक्षत के माता-पिता को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी.

ये भी पढ़ें- 30 लाख की बेस प्राइस, फिर LSG ने 2.2 करोड़ में कैसे खरीदा; अक्षत रघुवंशी के पिता ने बताई अंदर की बात

4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया

अक्षत रघुवंशी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले हैं और उन्होंने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. जब अक्षत 4 साल के थे, तब वो घर पर ही क्रिकेट खेलते थे और उनके पिता उन्हें सिखाते थे. उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत प्लास्टिक और रबड़ की बॉल से की थी. इसके कुछ साल बाद ग्राउंड जाना शुरू किया था. हालांकि, तब भी उनके पिता ही उनको क्रिकेट के हर एक पहलू को समझाते थे और प्रैक्टिस में मदद करते थे. अक्षत ने रणजी ट्रॉफी में एमपी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वो एमपी अंडर-24 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं.

TAGS

Akshat RaghuvanshiLucknow Super GiantsJyotiraditya Scindia

Trending news

Akshat Raghuvanshi
अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL में LSG ने 2.2 करोड़ में खरीदा
chhattisgarh news
फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था
mandla news
मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर
dewas news
इस ऑनलाइन गेमिंग App से रहें सावधान! देवास पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का किया खुलासा
chhattisgarh news
छग स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, RTE नियमों में किया बदलाव, अब सिर्फ क्लास 1...
gwalior news
यार बना गद्दार, दोस्त को ही बता दिया पाकिस्तानी 'ISI एजेंट', SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित
cm mohan yadav
जड़ी-बूटियों का महाकुंभ आज से शुरू, वन मेले में मिलेगा बहुत कुछ खास, 350 स्टॉल...
raipur news
रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिलासपुर पुलिस की गाड़ी की जब्त, 20,500 का काटा मोटा चालान
damoh news
भगवान को भी लगने लगी ठंड... पहनाए जा रहे गर्म कपड़े, गर्भगृह में लगाए गए हीटर
ujjain news
उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट रद्द, किसानों के विरोध के आगे झुकी सरकार,जारी की नई अधिसूचना