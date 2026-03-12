Advertisement
ज्योतिरादित्य सिंधिया की डिमांड रेल मंत्रालय ने की पूरी, अशोकनगर-कोलारस में रुकेगी यह ट्रेनें

Ashoknagar Railway Station: अशोकनगर और कोलारस रेलवे स्टेशन पर दो नई ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू होने वाला है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 12, 2026, 04:23 PM IST
ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग रेल मंत्री ने की पूरी
ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग रेल मंत्री ने की पूरी

Ujjain Express New Stoppage: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात दिलाई है. लंबे समय से अशोकनगर और कोलारस रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी वाली ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग उठ रही थी. जिनमें से दो ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी मिल गई है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है. इन दो ट्रेनों के अशोकनगर और कोलारस  में रुकने से इलाके में  रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जबकि यात्रियों को भी फायदा होगा. 

अशोकनगर-कोलारस को सौगात 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि मेरे पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय ने अशोकनगर में सोगरिया–दानापुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19801/02 और कोलारस रेलवे स्टेशन में उज्जैनी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14309/10 के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है. अब मेरे अशोकनगर और कोलारस की जनता सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी. अशोकनगर और कोलारस की जनता को यह सौगात देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अभार. यह निर्णय क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 26 फरवरी 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की थी. 

अशोकनगर जिले को फायदा

बताया जा रहा है कि अशोकनगर जिले के लोग भी लंबे समय से सोगरिया–दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग कर रहे थे. क्योंकि इन ट्रेनों के स्टॉपेज से बड़े शहरों की तरफ जाने में आसानी होती है. अभी तक उन्हें दूसरे मार्गों से सफर करना पड़ता था. लेकिन, अब इन ट्रेनों के अशोकनगर और कोलारस में रुकने से स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. 

इससे दोनों ही शहरों के दैनिक यात्रियों के साथ-साथ व्यापारियों और छात्रों को भी आने जाने में आसानी होगी. जबकि आर्थिक गतिविधियों में भी इलाके में तेजी आने की संभावना रहेगी. बता दें कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात भी की थी. जिसके बाद अब रेल मंत्रालय की तरफ से इन ट्रेनों के स्टॉपेज पर मुहर लग चुकी है. 

