भरी सभा के बीच खुल्लम-खुल्ला सिंधिया ने किसे बोला 'I Love You Too'? अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Jyotiraditya Scindia News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी जनसभा में 'आई लव यू टू' कहकर लोगों का दिल जीत लिया. इस दौरान उन्होंने प्यार और इश्क के रिश्ते में बारे में विस्तार से बताया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:15 AM IST
खुल्लम-खुल्ला सिंधिया ने किसे बोला 'I Love You Too'?
I Love You Scindia: देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भरी जनसभा के बीचों बीच प्यार का इजहार किया. उन्होंने इस दौरान प्यार और मोहब्बत के रिश्ते की परिभाषा को भी समझाया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो शुक्रवार का है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सेमरा डेंगरा, बिला खेड़ी और करैया राय विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास किया. 

बता दें कि वहीं जनसभा को संबोधन के दौरान भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उन्हे 'I Love You' कह दिया. तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके जबाव में उसे 'I Love You Too' कहा. इस दौरान सिंधिया ने मोहब्बत और इश्क के बारे में भी विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा यह जो इश्क का रिश्ता है, जो 15 पीड़ियों से चलता आ रहा है. आजकल की मोहब्बत तो 15 दिन भी नहीं टिकती है. इसका वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है. जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें)

अशोकनगर को मिला उपहार
वहीं उन्होंने एक और सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें अशोकनगर दौरे के दौरान जिले के सेमरा डोंगरा, बिला खेड़ी और करैया राय में लगभग 7.74 करोड़ की लागत से 33/11 केवी और 5MVA क्षमता वाले तीन नए विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास कर, अशोकनगगर वासियों को दिवाली से पहले बड़ा उपहार दिया है. बता दें कि इस बिजली उपकेंद्र से लगभग 23 गांवों में रोशनी की किरण गूंजेगी. वहीं हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला लेकर आएगा. 

पीएम-सीएम का जताया आभार
इस दौरान उन्होंने कहा कि इस रोशनी के उपहार के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का मार्गदर्शन और सहयोग है, जिसके लिए उन्होंने हृदय से धन्यवाद भी किया. इसके अलावा, उन्होंने AMRUT 2.0 के तहत राजघाट जल वितरण योजना का भी शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे, किसान के खेत हरे-भरे हों और बहनों को पानी ढोने के बोझ से आज़ादी मिले. इस योजना की कुल लागत लगभग 14.5 करोड़ रुपए है. 
 
Jyotiraditya Scindiaashoknagar news

