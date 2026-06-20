एमपी में दो खेमों में बंटा किन्नर समाज, लाल चटाई और सफेद चटाई ग्रुप आमने-सामने, जानिए विवाद

MP Kinnar News: किन्नर समुदाय के दो गुटों काजल ठाकुर के लाल चटाई ग्रुप और चांदनी नायक के सफेद चटाई ग्रुप के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है और इसकी जड़ जिलों की गद्दी और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चल रही खींचतान को बताया जा रहा है. सफेद चटाई ग्रुप की तरफ से आरोप लगाया है कि काजल ठाकुर किन्नर समाज की वर्षों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बागी किन्नरों को अपने साथ जोड़ रही हैं.