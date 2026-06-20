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एमपी में दो खेमों में बंटा किन्नर समाज, लाल चटाई और सफेद चटाई ग्रुप आमने-सामने, जानिए विवाद

Kinnar Dispute News: मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय में लाल चटाई और सफेद चटाई ग्रुप के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है. वहीं दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. मामला पुलिस तक पहुंच चुका है. लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:47 PM IST
एमपी में दो खेमों में बंटा किन्नर समाज, लाल चटाई और सफेद चटाई ग्रुप आमने-सामने, जानिए विवाद
Image Credit: Kinnar Dispute News

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