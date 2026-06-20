एमपी में दो खेमों में बंटा किन्नर समाज, लाल चटाई और सफेद चटाई ग्रुप आमने-सामने, जानिए विवाद

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MP Kinnar News: किन्नर समुदाय के दो गुटों काजल ठाकुर के लाल चटाई ग्रुप और चांदनी नायक के सफेद चटाई ग्रुप के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है और इसकी जड़ जिलों की गद्दी और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चल रही खींचतान को बताया जा रहा है. सफेद चटाई ग्रुप की तरफ से आरोप लगाया है कि काजल ठाकुर किन्नर समाज की वर्षों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बागी किन्नरों को अपने साथ जोड़ रही हैं.
वहीं सफेद चटाई ग्रुप की चांदनी नायक का कहना है कि किन्नर समाज की पहचान उसकी परंपराओं और गुरु-चेला व्यवस्था से जुड़ी है, लेकिन हाल के महीनों में इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ किन्नरों को साथ लेकर सनातन धर्म में वापसी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उनके गुट ने विरोध किया है. चांदनी नायक का कहना है कि उनकी पहचान केवल किन्नर समुदाय से है और समाज की परंपराओं से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
दो गुटों के बीच विवाद
इस विवाद के बीच लगभग 15 दिन पहले चांदनी नायक ने अशोकनगर पुलिस और प्रशासन को शिकायत देकर अपने साथ मारपीट और धमकी की आशंका जताई थी. शिकायत के बाद प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई थी और उनके निवास पर पुलिस गार्ड भी तैनात किया गया था. वहीं, दो दिन पहले शिवपुरी के खतौरा क्षेत्र में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सामने आई, जिसने इस पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया.
पुलिस में दी शिकायत
वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान लाल चटाई ग्रुप की काजल ठाकुर ने आरोप लगाया कि अशोकनगर की किन्नर गुरु चांदनी नायक और उनके साथियों ने विवाद को बढ़ावा दिया है. हालांकि, किन्नर समाज के एक संगठन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शिवपुरी की घटना में चांदनी नायक की कोई भूमिका नहीं थी. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच मामला अब पुलिस और प्रशासन के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि किन्नर समुदाय के भीतर नेतृत्व, परंपरा और प्रभाव क्षेत्र को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है.
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