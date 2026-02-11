MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा-गलतफहमी मत पालना, पैसे दो या जान; दहशत में बिजनेसमैन

Lawrence Bishnoi gang member blackmail to mp businessman: मध्य प्रदेश के अशोक नगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अशोक नगर के नामी व्यापारी अंकित अग्रवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा वॉइस मेसेज आया है. मेसेज के जरिए 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है. धमकी बाज ने साफ कहा 10 करोड़ दे दे नही तो मारेंगे. इस मेसेज के बाद से एमपी में हड़कंप मच गया है. अंकित अग्रवाल ने पुलिस को इस मामले में आवेदन सौंपा है. वहीं पुलिस इस मामले की तह तक जांच कर रही है.

लॉरेंस गैंग की तरफ से धमरी भरा मेसेज

अशोक नगर के प्रसिद्ध और नामी व्यापारी अंकित अग्रवाल से लॉरेंस गैंग के हरि बॉक्सर ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है. धमकी बाज खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा है. हरि बॉक्सर ने व्यापारी से 10 करोड़ रुपए का टेरर टैक्स मांगा है और मांग पूरी नहीं करने पर जान से मापने की धमकी दी है. अंकित अग्रवाल को ये धमकी वॉइस नोट के जरिए दिया गया है जिसके बाद से व्यपारी दहशत में है.

गलत फहमी मत पालना...

वॉइस नोट में धमकी बाज की तरफ से कहा गया कि हम जिसको फोन करते है पैसे लेकर ही मानते है. किसी तरह का कोई गलत फहमी मत पालना. या तो पैसे दो नहीं तो जान से मारे जाओगे. अंकित ने पुलिस से इस मामले पर आवेदन दिया है. वहीं पुलिस का कहना है कि हम साइबर सेल के माध्यम से छान बीन करवा रहे हैं, हमें ये पुष्टि करनी है कि क्या वॉइस कॉल लॉरेंस गैंग की तरफ से आया है या फिर कोई अन्य लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती की रकम की मांग कर रहा है.

फिलहाल एक ही आवेदन

ASP अशोक नगर, गजेंद्र सिंह कवर का कहना है कि फिलहाल उनके पास सिर्फ अंकित अग्रवाल का ही आवोदन आया है. प्रदेश के किसी अन्य व्यापारी की तरफ से ऐसी कोई आवेदन नहीं आई है. अगर शहर में किसी को भी ऐसे धमकी भरे कॉल या मेसेज आते हैं तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं. वहीं एएसपी ने आगे कहा कि जिन भी व्यपारी को ऐसे मेसेज या कॉल आते हैं उन्हें पूरी सुरक्षी दी जाएगी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. धमकी देने वाले लोगों के नंबर तलाशे जाएंगे. रिपोर्ट: नीरज जैन, अशोक नगर

