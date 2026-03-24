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महा आर्यमन सिंधिया ने शादी पर दिया इशारों-इशारों में जवाब, बोले- काम चल रहा है, देखते जाइए

Ashoknagar News: MPCA के चेयरमैन महा आर्यमन सिंधिया ने अशोकनगर स्थित संजय स्टेडियम का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान शादी से जुड़े सवालों पर उन्होंने मुस्कुराते हुए बेहद मज़ेदार जवाब दिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:08 AM IST
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महा आर्यमन सिंधिया ने शादी पर दिया इशारों-इशारों में जवाब, बोले- काम चल रहा है, देखते जाइए

Maha Aryaman Scindia News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के चेयरमैन महा आर्यमन सिंधिया के अशोकनगर दौरे ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इस दौरे की शुरुआत मुंगावली में आयोजित एक डे-नाइट क्रिकेट मैच से हुई, जिसके बाद वे अशोकनगर के लिए रवाना हो गए. पूरे सफर के दौरान जनप्रतिनिधियों और समर्थकों ने आतिशबाजी और फूलों की वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया. वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी शादी से जुड़े एक सवाल का बड़े ही हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, जो अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया है.

डे- नाइट मैच में शिरकत
बता दें कि अशोकनगर पहुंचने से पहले उन्होंने मुंगावली में आयोजित एक डे-नाइट मैच में शिरकत की थी. इसके बाद अशोकनगर पहुंचने पर कई जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें आतिशबाजी और फूलों की वर्षा शामिल थी. संजय स्टेडियम में आयोजित MPTCL टूर्नामेंट में वे लगभग एक घंटे तक मौजूद रहे, जिसके दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया. इस कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया गया.

तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा स्टेडियम
मैदान पर कदम रखते हुए युवराज ने खिलाड़ियों के साथ समय बिताया और लगभग छह गेंदों का सामना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया. इस बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनकी तालमेल और सहजता की दर्शकों ने खूब सराहना की. पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा, और युवराज के अंदाज़ ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

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काम चल रहा है, देखते जाइए- महा आर्यमन सिंधिया 
हालांकि सबसे दिलचस्प पल तब आया जब मीडिया ने उनसे उनकी शादी और निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछे. जब उनसे एक से दो होने यानी शादी करने के बारे में पूछा गया, तो महा आर्यमन ने बहुत ही हल्के-फुल्के और मजाकियां अंदाज के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि "आप देखते जाइए, उस पर काम चल रहा है." उनके इस जवाब से वहां मौजूद सभी लोग ज़ोर से हंस पड़े. इस युवा राजघराने के सदस्य के इस सीधे-सादे स्वभाव और  ने न सिर्फ़ खिलाड़ियों का, बल्कि आम जनता का भी दिल जीत लिया.

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