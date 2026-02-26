Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3123888
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhअशोक नगर

अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली; दहशत में कट रहे दिन-रात

MP News: मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. अशोकनगर के अस्पताल में चूहों ने नाक में दम कर के रखा है. यहां चूहें मरीज और उनके परिजनों के सिर पर तांडव मचाते नजर आ रहे हैं.कभी मरीजों के ऊपर तो कभी उनके पैर तो कभी उनके बिस्तर पर धमाचौकड़ी मचाते देखे जा रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ashoknagar news
ashoknagar news

AshokNagar News: मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. पहले इंदौर फिर जबलपुर और अब अशोकनगर. अशोकनगर के अस्पताल में चूहों ने नाक में दम कर के रखा है. यहां चूहें मरीज और उनके परिजनों के सिर पर तांडव मचाते नजर आ रहे हैं. अस्पताल सहित सर्जीकल वार्ड में चूहों ने अपना साम्रराज्य बना रखा है. कभी कंबल तो कभी तकिया तो कभी टेबल पर धमाचौकड़ी मचाते नजर आए हैं. चूहों की इस धमाचौकड़ी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को खोखला कर दिया है. 

एमपी के अस्पतालों में चूहों का आतंक
इंदौर के एम वाई अस्पताल में चूहों के आतंक ने जहां सुर्खियां बटोरी थी वहीं अशोकनगर का अस्पताल भी इसी श्रेणी में शामिल हो गया है. यहां चूहों का आतंक हद पार कर चुका है. मरीज और उनके परिजन इस हद तक परेशान हैं कि रात तो छोड़िए दिन में भी वे चूहों को भगाते नजर आते हैं.अस्पताल के अंदर और बाहर चूहों की वजह से डर का माहौल है. जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भी चूहों ने कब्जा जमा रखा है. हालात बद से बदतर हो गए हैं.

जगह-जगह पर चूहों का बिल
मरीजों के परिजनों का कहना है कि कमरे में जगह-जगह पर चूहों ने अपना बिल बना लिया. जरा ही शांति क्या होती है सभी अपने साथियों के साथ बाहर निकल पड़ते हैं. पूरी रात परेशान करते हैं. कभी मरीज के पैर तो कभी उनके चेहरे तो कभी उनके ऊपर चढ़कर परेशान करते हैं. मामल अब गंभार होते जा रहा है. चूहों पर काबू नहीं पाया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब अशोकनगर का जिला अस्पताल, इंदौर के एम वाई अस्पताल के साथ जोड़ा जाएगा. चूहों ने अस्पताल की बिल्डिंग को भी बिल बना-बनाकर खोखला कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिलेगा चूहों से निजात
एमपी में चूहों के ताड़व के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हर सुबह किसी न किसी अस्पताल से ऐसी खबर सामने आ जाती है. अब सवाल ये उठता है कि  एमपी सरकार चूहों से निजात पाने के लिए क्या कर रही है? चूहों को भगाने के लिए स्प्रे और उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था के दावे तो किए गए थे लेकिन सामने आई ऐसी तस्वीर ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है. सच्चाई तो ये है कि एमपी के अस्पतालों को अबतक चूहों से निजात नहीं मिल पाई है.

TAGS

ashoknagar news

Trending news

ashoknagar news
अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली
indore news
इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती
Ambikapur News
अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी
Bilaspur News
बिलासपुर के स्कूलों में पुराना समय बहाल, अब नियमित इस टाइम पर लगेंगी कक्षाएं
Chhindwara News
इंस्टाग्राम पर भूलकर भी न करें दोस्ती! छिंदवाड़ा की यह घटना सुन कांप जाएगी रूह
cg raipur news
हाथ में चाकू और शराब की बोतल लिए झूमते 5 युवक; अर्धनग्न होकर मनाया जन्मदिन का जश्न
Latest Ujjain News
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, मामले में हाईकोर्ट सख्त
bhopal news hindi
पुलिसकर्मियों ने रिक्शा रोका तो महिला ने खाया जहर, पति बोला- मर जाने दो उसे!
mp news
एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, खरीदने से पहले जान लें नियम
chhattisgarh news
कबीरधाम में 1339 परिवारों को बड़ी राहत, जानिए इस योजना का आपको कैसे मिलेगा लाभ?