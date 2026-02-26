अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली; दहशत में कट रहे दिन-रात

AshokNagar News: मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. पहले इंदौर फिर जबलपुर और अब अशोकनगर. अशोकनगर के अस्पताल में चूहों ने नाक में दम कर के रखा है. यहां चूहें मरीज और उनके परिजनों के सिर पर तांडव मचाते नजर आ रहे हैं. अस्पताल सहित सर्जीकल वार्ड में चूहों ने अपना साम्रराज्य बना रखा है. कभी कंबल तो कभी तकिया तो कभी टेबल पर धमाचौकड़ी मचाते नजर आए हैं. चूहों की इस धमाचौकड़ी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को खोखला कर दिया है.

एमपी के अस्पतालों में चूहों का आतंक

इंदौर के एम वाई अस्पताल में चूहों के आतंक ने जहां सुर्खियां बटोरी थी वहीं अशोकनगर का अस्पताल भी इसी श्रेणी में शामिल हो गया है. यहां चूहों का आतंक हद पार कर चुका है. मरीज और उनके परिजन इस हद तक परेशान हैं कि रात तो छोड़िए दिन में भी वे चूहों को भगाते नजर आते हैं.अस्पताल के अंदर और बाहर चूहों की वजह से डर का माहौल है. जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भी चूहों ने कब्जा जमा रखा है. हालात बद से बदतर हो गए हैं.

जगह-जगह पर चूहों का बिल

मरीजों के परिजनों का कहना है कि कमरे में जगह-जगह पर चूहों ने अपना बिल बना लिया. जरा ही शांति क्या होती है सभी अपने साथियों के साथ बाहर निकल पड़ते हैं. पूरी रात परेशान करते हैं. कभी मरीज के पैर तो कभी उनके चेहरे तो कभी उनके ऊपर चढ़कर परेशान करते हैं. मामल अब गंभार होते जा रहा है. चूहों पर काबू नहीं पाया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब अशोकनगर का जिला अस्पताल, इंदौर के एम वाई अस्पताल के साथ जोड़ा जाएगा. चूहों ने अस्पताल की बिल्डिंग को भी बिल बना-बनाकर खोखला कर दिया है.

कैसे मिलेगा चूहों से निजात

एमपी में चूहों के ताड़व के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हर सुबह किसी न किसी अस्पताल से ऐसी खबर सामने आ जाती है. अब सवाल ये उठता है कि एमपी सरकार चूहों से निजात पाने के लिए क्या कर रही है? चूहों को भगाने के लिए स्प्रे और उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था के दावे तो किए गए थे लेकिन सामने आई ऐसी तस्वीर ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है. सच्चाई तो ये है कि एमपी के अस्पतालों को अबतक चूहों से निजात नहीं मिल पाई है.